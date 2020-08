Educación no debe ser una víctima más de la pandemia: INE (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. La renuncia de pautas para partidos y la propia autoridad electoral a las señales multiprogramadas de televisión permitirá la emisión continua de transmisiones educativas a través de 11 canales.

De acuerdo con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado viernes se aprobó un acuerdo con el cual se da pie a la renuncia de señales multiprogramadas cuyos tiempos pertenecen tanto al órgano electoral como a los partidos políticos.

Lorenzo Córdova comentó a través de un video que este acuerdo para ceder los tiempos de transmisión se dio gracias a un diálogo entre el INE y la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero sobre todo se trató de un buen ejercicio de la política.

“Se trata de un acto de responsabilidad, de confluencia y de construcción de consensos respecto de una política pública que se ha definido para enfrentar una problemática que afecta a millones de niñas y de niños y jóvenes en todo el país”.

El consejero presidente del INE reiteró como en otras ocasiones que la democracia no puede ser una víctima más de la pandemia, no obstante, recalcó que del mismo modo, el futuro del país depende de que la educación no sea una víctima más de este fenómeno.

Córdova Vianello refirió que el INE acompaña la iniciativa del Gobierno Federal para que junto con los concesionarios de televisión para impulsar la educación a distancia y evitar que se profundice en la desigualdad entre quienes tienen acceso a conectividad y quienes no lo tienen.

“Es una prueba de que respetando facultades, atribuciones y ámbitos de ejercicio de la autoridad se pueden encontrar salidas consensuadas a partir de la comunicación entre el gobierno, los organismos autónomos, los concesionarios y los partidos políticos, es decir, haciendo política para construir consensos, no para dividir”.

