Edil de Huatulco afirma que AMLO no apoya la educación de niños de Oaxaca (19:45 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. El presidente municipal morenista de Santa María Huatulco, José “Pepe” Hernández afirmó que el Primer Mandatario Andrés Manuel López Obrador no apoya a la educación de los niños de Oaxaca, “Es más tal vez ni nuestro mismo López Obrador y esto que se autonombran una 4 Transformación, afirmó.

Durante su intervención en un evento en la Escuela Adolfo López Mateos, de Santa Cruz Huatulco, dijo que muy pocas autoridades ya sean municipal, gobernador o el mismo presidente de la República quienes han tenido el privilegio de servir le apuestan a la educación de los niños.

“Es más tal vez ni nuestro mismo López Obrador y esto que se autonombran una 4 Transformación, ya el pueblo va a decidir después qué lugar le va dar en su historia cada Presidente, pues hay que darle un voto de confianza y lo digo aunque vengamos de la misma línea.

El edil morenista de Sta. Ma. Huatulco, José "Pepe" Hernández @PPHOAX afirmó que @lopezobrador_ no apoya la educación de los niños, "Es más tal vez ni nuestro mismo López Obrador y esto que se autonombran una 4 Transformación, y lo digo aunque vengamos de la misma línea". pic.twitter.com/dn3GSwK6FS — ADN Sureste (@adn_sureste) February 19, 2022

Hernández Cárdenas, es el mismo edil morenista que en días pasados fue exhibido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa de negarse a aceptar al Comisionado de la Marina con 50 elementos que estarían encargados de realizar actividades de seguridad en la zona.

Durante una reunión con periodistas, al tocar el tema de la inseguridad en el estado y específicamente en el Istmo de Tehuantepec, en donde se instaló un grupo de marinos tras el robo en el Palacio Municipal de Matías Romero, dijo, “Y en Huatulco, fíjense, no lo aceptaron las autoridades municipales, al comisionado, de la Marina, no del estado, ¿eh? Al comisionado de la Marina, las autoridades municipales no quisieron, vayan y pregúnteles por qué no, con 50 marinos, ¿eh?”, afirmó Murat Hinojosa.

#ÚltimoMinuto

En reunión con un selecto grupo de #periodistas, el gobernador de #Oaxaca, @alejandromurat arremetió de nuevo contra ediles morenistas por la inseguridad.

Dijo que el presidente de Huatulco se negó a tener un mando y una partida de la Secretaría de Marina. pic.twitter.com/DHGaGylE3t — Zona Roja Oaxaca (@ZonaRoja_Oaxaca) February 16, 2022

