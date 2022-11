Édgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, sale de prisión en EU (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. El narcotraficante Édgar Valdez Villareal, alias La Barbie ya no se encuentra bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, lo que significaría que el ex miembro del cártel de los Beltrán Leyva y ex sicario de Joaquín el Chapo Guzmán, habría salido de prisión.

En 2018, La Barbie fue sentenciado a 49 años de prisión en Estados Unidos. La sentencia fue impuesta por un juez de Atlanta después de que el capo se declarara como culpable de traficar cocaína al país vecino del norte y lavar dinero.

Valdez Villareal trabajó para el Chapo Guzmán, quien entonces lideraba el Cártel de Sinaloa, así como para Arturo Beltrán Leyva, quien lo nombró jefe de sicarios de su organización criminal.

El narcotraficante operaba principalmente en los estados de Guerrero y Morelos. En 2010 fue detenido en los límites de la Ciudad de México y el Edomex; cinco años después fue extraditado a Estados Unidos, que lo requería por el delito de tráfico de drogas.

La Barbie ‘libraría’ la prisión en EU

Hasta el momento se desconoce la razón por la que Édgar Valdez ya no aparece en la Agencia Federal de Prisiones; sin embargo, cuando esto sucede en Estados Unidos es porque el implicado se convirtió en testigo colaborador de Estados Unidos.

En 2021, ocurrió con Dámaso López, El Licenciado, quien salió en libertad, luego de atestiguar que Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán estaba involucrada en los negocios de su esposo.

Ese mismo año, el estatus de otro narcotraficante cambió a ‘desconocido’. Se trata de Eduardo Arellano Félix, quien dejó de aparecer en el sistema de la Agencia de prisiones de Estados Unidos. El presunto criminal fue extraditado (de nuevo) a México, donde lo arrestaron por delitos cometidos en el país.

El Financiero

