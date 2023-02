Édgar Valdez, ‘La Barbie’, regresa a custodia de sistema penitenciario de EU (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, regresó a custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), tras casi tres meses de no aparecer en los registros. En noviembre el exoperador de los hermanos Beltrán Leyva aparecía como “no en custodia BOP”.

Ante esta situación, México pidió una explicación al gobierno norteamericano para tener certeza de dónde se encontraba La Barbie y descartar las versiones de que había sido puesto en libertad.

La embajada de Estados Unidos en México aseguró que el exnarcotraficante aún seguía en custodia, aunque no precisó los detalles, informó el canciller Marcelo Ebrard el pasado 29 de noviembre.

“De La Barbie todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué es lo que sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos que sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no, eso fue hoy temprano”, dijo ante medios en Tijuana.