“Ecos de la Habana y Managua en la respuesta a eurodiputados…”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. He buscado reacciones en diarios importantes del viejo continente al comunicado en el que AMLO califica de “borregos” a los integrantes del Parlamento Europeo, por una resolución en la que consideran a México el país más peligrosos para ejercer el periodismo.

No le hicieron caso. Salvo en El País de España y una pequeña nota en el británico The Guardian, no encontré gran cosa. Están concentrados en la invasión rusa a Ucrania.

No tienen espacio para panfletos trasnochados como el que escribió el presidente con la ayuda, dijo, de su vocero Jesús Ramírez Cuevas. ¿Y Marcelo Ebrard? Bien gracias.

Revisé los franceses Le Monde y Liberation; los españoles El País, ABC, El Mundo. Los británicos Financial Times y The Guardian. Poco encontré.

“No me sorprende, pero habrá consecuencias”. nos dijo el internacionalista mexicano, Jorge Lomónaco, ex embajador de México en las Oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra.

¿Qué consecuencias? “No ayudará a la largamente esperada adopción de la actualización del acuerdo comercial México-Unión Europea.·

Dijo mas sobre la respuesta de López Obrador:

“Hay problemas de forma y fondo. El lenguaje, la rijosidad. Tiene ecos de La Habana, si no es que de Managua. Hay arrogancia e ignorancia sobre que es y como funciona el parlamento europeo.

“De fondo, la resolución es reflejo de la realidad en México. La respuesta refuerza cuestionamientos sobre el compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país.

***

Cuesta trabajo aceptar la pasividad y apatía del pueblo de México ante los magros resultados de la 4T en los ámbitos de seguridad, economía, pobreza, educación, salud.

Mas allá de la retórica populista que todas las mañanas nos recetan desde Palacio Nacional, las estadísticas desmienten el discurso oficial de que vamos bien.

La realidad es que estos años de la 4T han sido los más violentos que ha vivido el país. Van 114 mil 500 homicidios dolosos y contando. Todos los días hay alguna noticia de alto impacto.

Ayer fue la ejecución del asesor del alcalde de Aguililla, Michoacán. Antier la del propio alcalde y otros cinco michoacanos. Un día antes los diez asesinados en Atlixco; mas atrás el fusilamiento de 11 personas en San José de Gracia…

En los ya casi 30 meses que AMLO lleva en el poder no hemos tenido crecimiento económico con todo lo que eso implica. En 2019 fue de -0.1 por ciento. En 2020, año de la pandemia, de -8.2 por ciento. En 2021 fue de 5 por ciento, insuficiente para compensar,

Y en el gobierno de “primero los pobres” hay mas de cuatro millones de pobres adicionales, según el INEGI.

Y así podríamos seguirle…

***

A Lilly Téllez no le querían recibir en San Lázaro la solicitud de Juicio Político que presentó el jueves pasado en contra de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República. Finalmente se la aceptaron. La ratificó ayer al filo de las 14 horas locales.

La senadora del PAN lo acusa de tráfico de influencias, violaciones a la Constitución y a los derechos humanos de Laura Moran, ex pareja de Federico Gertz Manero; y de su hija Alejandra Cuevas Moran, a quien el fiscal logró meter en prisión desde 2020. Las acusa del supuesto homicidio de su hermano, por negligencia u omisión, ocurrido en 2015.

***

Del dicho al hecho. Se afinan detalles en la oficina de Santiago Creel, vicepresidente de la de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para lanzar un portal en la red destinado a dar asistencia legal gratuita a periodistas hostigados desde el poder gubernamental o con problemas jurídicos.

Simultáneamente, el diputado del PAN nos hizo saber que continua en espera del diálogo político que pidió al gobierno, y que sin explicación tienen ”pausado”.

FIN.

Compartir