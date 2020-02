Ecos de la audiencia: Ley de Herodes (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. Durante la novena audiencia pública que presidió el gobernador Alejandro Murat, en la Zaachila, muchos funcionarios aprovecharon el evento para posar junto con su jefe. El mandatario estuvo acompañado todo el tiempo por el multimillonario diputado Alejandro Avilés, quien por cierto presiona para que su gente llegue a ocupar los espacios que quedarán libres si es que hay cambios. ¿Qué hacía allí con cara de aburrimiento? No lo sabemos.

Quien llegó tarde a la audiencia fue el aún secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Fabián Sebastián Herrera Villagómez quien ya sabe que se va y espera solo la orden para entregar la oficina. El aún funcionario llegó sin la camisa oficial y dijo algo muy cierto, que “seguirá como secretario hasta que el gobernador decida” sí claro. Ni modo que le renuncie. No tiene los tamaños para irse por pie propio. El que no estuvo en la audiencia fue el Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), Javier Lazcano Vargas, fue para evitar a los chicos de la prensa.

Uno de los funcionarios que todos los días presume que acompaña al gobernador a tal o cual evento es el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos y aprovecha cualquier oportunidad para publicitarse.

Otros muchos también utilizan las redes sociales para promocionarse aunque sea para informar que acompañaron al gobernador o que fueron a tal evento o que se reunieron con alguien. Así las cosas. Hay tantas áreas del gobierno, pero pasan desapercibidas porque no hay boletines y los titulares se desesperan. Hay consentidos, y los que no existen.

***

Por la mala planeación del hotel Gran Fiesta Americana Oaxaca al no contar con área de recepción, provocan caos vial sobre la calle de Pino Suárez. No solo ellos, también decenas de automovilistas se paran en segunda fila frente al banco HSBC y no hay quien ponga orden. A la gente no le importa que se complique el tráfico y dejan por horas sus autos mientras realizan sus trámites en la sucursal bancaria.

Por cierto, el servicio en el restaurante del nuevo hotel, es pésimo. La comida mala, y lo peor no hay personal suficiente para atender el lugar de moda.

***

Esta nota es la que circula a nivel internacional ¿Son los culpables del consumo de drogas y bebidas alcohólicas la creciente tasa de homicidios en México ?

El presidente Andrés Manuel López Obrador está siendo acusado de culpar a las víctimas esta semana después de afirmar, sin pruebas, que la mayoría de los que mueren en los tiroteos de carteles y pandillas de México son drogados o intoxicados.

“Solo para tener el número, el 60 por ciento de los que pierden la vida cada día, el 60 por ciento de los asesinados en los enfrentamientos, se demuestra que están bajo la influencia de las drogas o el alcohol, pero principalmente las drogas“, dijo López Obrador en una conferencia de prensa el miércoles.

***

Hay un tema pendiente que tiene el equipo de AMLO y es informar sobre los bots que impulsaron en redes sociales los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta que surgieron tras la liberación de Ovidio Guzmán, en Sinaloa. El INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) ordenó a los muchachos de Presidencia que informen a la ciudadanía qué rollo con estas etiquetas.

Este asunto se derivó de la solicitud que un ciudadano presentó ante el INAI, después de que pidiera a la Oficina de Presidencia información sobre la dinámica de los bots en redes sociales. ¿Qué dijeron las autoridades? Presidencia respondió que NO tenía competencia para dar este informe.

Ante esta respuesta, el ciudadano puso un recurso de revisión de la respuesta y de paso dijo que esta constituía un agravio. El INAI le dio la razón al inconforme y llamó a Presidencia para que cumpla la promesa o compromiso de Andrés Manuel López Obrador.

