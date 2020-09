Ebrard será presidente de facto si gana Delgado, dice Muñoz Ledo (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. El diputado Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia de Morena, aseguró que si Mario Delegado gana la dirigencia de Morena, el canciller Marcelo Ebrard se convertirá de facto en el Presidente de la República.

Así lo dijo durante una reunión virtual con militantes de Puebla y Morelos.

¿Qué pasaría si ellos ganan? Pues ya va a ser presidente Marcelo, pues ya va a estar pelas, políticamente, el Presidente, me entienden, será su fin anticipado, le van a hacer un sexenio corto, de tres años Porfirio Muñoz Ledo

Denunció que Delgado y el Secretario de Relaciones Exteriores están trabajando juntos para lograr dicho fin: “Ellos tienen intereses personales. Si perdemos esto, es como elegir a uno, yo no digo que sea malo, que se llama Marcelo Ebrard, para la Presidencia, si tiene mucho dinero”.

Muñoz Ledo aseguró que, si él llega a la presidencia de Morena, no solo garantizará la continuidad del proyecto de AMLO, sino que además logrará la unidad del partido para que éste no desaparezca.

“Yo quiero un sexenio largo y quiero que el partido dure muchos años, la 4T no es un sexenio, la 4T es un programa transexenal, yo le calculo, para que realmente profundice, tres sexenios, cuando menos. Yo no quiero que Morena desaparezca y para eso tenemos que organizarnos, a ellos no les importa Morena”, advirtió.

Acusó a Ebrard de ser un político “cargado a la derecha”, que además ha conducido la política exterior del país en alianza con el Gobierno de Donald Trump.

Finalmente, criticó la encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para elegir al nuevo dirigente de Morena, y señaló a Mario Delgado de estar creando una mafia dentro del legislativo.

“La maldita encuesta favorece el dinero y a los contendientes que tienen más recursos, no a la democracia. Mario Delgado les fue prometiendo, a cada uno de los diputados, que los va a reelegir, para consolidar su mafia del poder. Yo estoy por eso en contra de la candidatura de Mario, porque él quiere hacer una mafia nacional”, concluyó.

Compartir