Ebrard avala la encuesta y anuncia fin de la dedocracia (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de diciembre. Ante la propuesta de debate entre las corcholatas presidenciales de Morena, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que se terminó la dedocracia, práctica de nombrar a alguien por decisión personal, y negó ser un traidor ni bandolero.

Entrevistado por Víctor Martínez para el programa Cambios, el canciller reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto lo persiguió durante tres años con auditorías que afectaron a sus familiares y amigos.

“Se acabó la dedocracia “, vamos a la encuesta, le vas a preguntar a las personas quién y ya tú como ciudadano pues tienes que opinar con base en algo. La ventaja que tienes al evaluarme es (con) lo que haga, lo que yo he logrado hacer en mi trayectoria: yo empecé a trabajar en la reconstrucción de la Ciudad de México, vi el dolor humano, y de ahí la seguridad, he aprendido muchísimo en el camino.

“Sí te tienes que preparar, no es cualquier cosa, en una situación tan compleja como la que se vive en el mundo y si yo no me sintiera con resultados necesarios no estaría aquí. (Es cuestión de) integridad y nunca he sido un traidor ni un bandolero, he tenido costos por (mi) congruencia. En política lo que impera (es el) acomodaticio y yo no, ‘mano’, yo no he sido así y ha habido costos: a mí (Enrique Peña Nieto) se me fue encima tres años, hasta mi ex esposa, mis amigos y mi papá, que en paz descanse, en mi casa (fueron afectados)”, dijo.

Ebrard Casaubón dijo que la encuesta que realizará Morena para los aspirantes a ser el candidato presidencial de este partido será clave porque permitirá que los adultos y jóvenes vean un debate de propuestas para lo mejor de México y no necesariamente caer en pleitos.

“El presidente (López Obrador) nos ha dicho que no va a intervenir, que sea por una encuesta y yo por ahí (contendí) en el 2011 y fue exitoso; hasta donde sabemos (puede ser en) el mes de julio o agosto del año 2023 y tenemos que trabajar el cómo participar y de otra manera cómo vas a ganar la encuesta.

“Hay que hacer un debate o dos para quienes van a participar en lo que piensan, tienen derecho y ese debate es muy importante, no se trata de ir nada más a destruir”, indicó.

Quien fuera jefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que si hay condiciones de competencia incómoda en el partido o un aspirante no quiere reconocer una condición que tengan que ver con encuestas independientes, se deberían tomar en cuenta las muestras del INEGI.

“Para que haya igualdad de condiciones (se deben) separar del cargo (quienes aspiren) y estamos participando en una encuesta abierta y no nada más para las integrantes de Morena; yo pienso que debiera haber unos meses antes una separación del cargo, (hay que ser) transparente para la opinión pública”, refirió.

El titular de Relaciones Exteriores recordó cuando el Partido Demócrata de Estados Unidos hizo un debate y Joe Biden fue cuestionado por 11 aspirantes, Kamala Harris fue la más crítica y ahora es la vicepresidenta.

“Habrá otros casos en el que ya no llegas y tiene que ver una automoderación, sensatez, bueno y para qué nos vamos a destruir aquí (los aspirantes), pues vamos a plantear que pensamos.

“(Los que aspiran) ya tienen una trayectoria pública y ya lo que digas tiene que coincidir con lo que has hecho, ya no es, yo creo ‘¿y por qué no lo has hecho?’.

Ya en el tiempo que llevas es una ventaja de cada persona, y eso es una ventaja para el ciudadano”, refirió.

Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena; Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo Ebrard, deben participar en el proceso interno de cara a 2024.

Sobre las auditorías que presuntamente las hicieron por orden del expresidente Peña Nieto, Ebrard recalcó la integridad con la que ha desempeñado su labor.

“Se me fue encima tres años, hasta a mi ex esposa, mis amigos y a mi papá que en paz descanse. Soy una gente íntegra y que siempre he defendido lo que creo, aquí estoy a la orden, pero que decida el pueblo que se va a hacer, es una gran oportunidad cómo está”. “

Decían que había yo organizado lo de la Casa Blanca. ¿Se acuerdan de la Casa Blanca? Le fueron a decir que yo lo hice. Me hicieron más auditorias que al Chapo, hasta al pobre de mi padre que en paz descanse, mis amigas, mis amigos, ex esposa, a todos y aquí estamos porque no debemos nada y no tenemos miedo a nadie”, apuntó.

