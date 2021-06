Dos versiones de una propuesta indecorosa: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de junio. El pasado 21 de mayo, pasado el mediodía, recibí una llamada. Era una voz conocida. Me reservo su nombre. Luego de los saludos de rigor, me contó una “grilla” que me llamó la atención.

La voz juraba que en reunión muy cerrada, Lupita Jones, abanderada de la Coalición PAN-PRI-PRD al gobierno de Baja California, había pedido a Jorge Hank Rohn, su adversario del PES, 40 millones de pesos para declinar a su favor.

Era un asunto delicado que implicaba daño moral para la candidata. Imposible publicarlo sin pruebas o, por lo menos, con una fuente detrás.

Puse una condición para subir el tema a esta columna: citar como fuente a Jorge Hank Rohn, a quien supuestamente le había pedido los 40 millones de pesos.

No pasó mucho tiempo antes de que me avisaran que no se autorizó utilizar el nombre del candidato del PES para respaldar la versión.

Descarté el tema, lo olvidé

Pero un video, difundido por la periodista Elisa Alanís en Milenio TV, me recordó la historia.

Lupita Jones contó la misma historia, pero al revés.

La otrora Miss Universo hablaba sobre las presiones que ha sufrido en la campaña por el gobierno de su estado. En una reunión video grabada se le escucha decir:

“Las presiones fueron subiendo de tono conforme hemos ido creciendo, avanzando y posicionándonos en esta campaña. Quisieron comprarme. Me pusieron cinco millones de dólares en la mesa para que yo declinara a favor del candidato del PES”, aseguró.

Los señalamientos detonaron el escándalo. Hank Rohn no tardó en reaccionar. Subió un video a redes en el que replicó a los señalamientos de Jones:

“Si hay candidaturas que se están vendiendo yo no compro; si hay alguien que las está comprando, yo no me vendo. Aquella gente que me quiere acusar de lo que quiera, pues que me traiga pruebas.

“Para mí son como las campanadas. Las oye el que quiere. Pero ya estuvo suave. Si de veras tienen pruebas de que quiero comprar a alguien que las traigan…”, retó el empresario.

Dos versiones sobre el mismo tema. ¿Usted a quién le cree?

Hablamos con Lilly Téllez, senadora externa del PAN, sobre la mentada de madre que le dedicó la aspirante a diputada local por Morena, Anthea Sansores, en un mitin en Cuajimalpa.

Lilly no peló a Sansores. Se fue directo en contra de la senadora con licencia, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, presente en el acto de Anthea.

“Sansores –dijo– me tiene sin cuidado. Es corriente como su tía Layda. Me preocupa la irresponsabilidad de Citlalli Hernández, que aplaude las más bajas expresiones y festeja el discurso de odio en contra mía, en medio de una campaña electoral sangrienta.

“Es falsaria. Por mucho menos que eso ella se victimiza. Hipócrita y deshonesta. Todavía no da la cara y no ofrece una disculpa….”, nos dijo Téllez.

Va textual lo que Athea Sansores dijo en el mitin en el que la acompañó Citlalli:

“Agradezco la presencia de nuestra senadora con licencia que todos los días me recuerda que quiero ser cada vez más como ella y mucho menos como Lilly Téllez, que se vaya a chingar a su madre esa tarada…”

Después de escucharla, lo menos que se puede decir es: ¡qué nivel!

AMLO es nota de nuevo en la prensa extranjera. Tocó turno al prestigiado Le Monde, diario de referencia en Francia.

A cinco días de la elección más grande que haya tenido nuestro país, el citado vespertino publicó un artículo de su corresponsal, Frederic Saliba, que tituló: “La hiperpresidencia de AMLO electrifica la campaña electoral.”

Le Monde subraya que nunca un presidente mexicano había desacreditado tanto a las autoridades electorales.

Subraya que la “hiperpresidencia” que ejerce trae en la mira los contrapesos a su gobierno, lo que ya provocó una alerta ante los riesgos de “deriva autocrática”, como la llaman los críticos.

Da cuenta también de las múltiples violaciones a los límites que la Constitución le impone en período electoral. “Cada mañana, durante dos horas, elogia sus avances y critica a sus opositores políticos, a quienes llama conservadores”, dice.

No creo que López Obrador se atreva a calificar de “pasquín” al respetado vespertino, fundado en 1944 por el célebre Hubert Beuve-Méry.

Le Monde no es un diario neoliberal como la revista The Economist, a la que tanto criticó por llamarlo “falso mesías”.

La línea editorial del vespertino francés es de centro-izquierda. Ha logrado prestigio a partir de su independencia editorial. Descalificarlo por un artículo crítico reflejaría no solo intolerancia, sino ignorancia.

No en todos lados hay armonía entre el PAN y el PRI. Hay municipios donde son adversarios. Un ejemplo es Juárez, en Nuevo León.

En ese municipio, el abanderado del azul, Noé Chávez Montemayor, acusa a su adversario priista, Francisco Treviño y a integrantes de la CTM y la CROC, de querer “reventar la elección” si las cifras no le favorecen.

En el equipo del panista nos aseguran que Chávez lleva cinco puntos de ventaja y que sus adversarios del tricolor andan en la compra de credenciales de elector para tratar de revertir las tendencias. ¿Será?

