Dos personas detenidas y bajo proceso penal por robos con violencia cometidos en la Central de Abasto: Fiscalía de Oaxaca (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca encabeza, procesos penales, en contra de dos personas detenidas por diferentes casos de robo con violencia cometidos en la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con la investigación, el primer caso ocurrió el 26 de enero de 2026 cuando la víctima se encontraba en un negocio ubicado sobre la avenida Periférico a la altura de la pluma 3 del estacionamiento, cuando fue amenazada con un objeto punzo cortante (navaja) para después despojarla de su celular, por lo que acudió a presentar la denuncia correspondiente.

Derivado de los trabajos de investigación ministerial se logró la detención de J.L.R.G., quien fue puesto a disposición del Juez de la causa, el cual después de evaluar las pruebas presentadas por la FGEO a través de la Vicefiscalía de Valles Centrales determinó vincularlo a proceso por el delito de robo con violencia moral e imponer la medida de prisión preventiva justificada y otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Mientras que el segundo hecho ocurrió el 29 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba en un negocio de comida, lugar en el que un sujeto la amenazó con un arma punzo cortante (cuchillo) para después despojarle de su teléfono celular y luego darse a la fuga.

Después de lo ocurrido la víctima solicitó el apoyo de elementos de la reacción inmediata del municipio de Oaxaca de Juárez, quienes realizaron la detención de D.A.M.G., quien fue presentando ante el Juez, quien calificó como legal la detención y dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró que mantiene un compromiso firme para combatir el fenómeno delictivo a través de acciones colaborativas que permitan garantizar a las víctimas un pleno acceso a la procuración de justicia, especialmente en áreas estratégicas de la ciudad como lo es la Central de Abasto.

