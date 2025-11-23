Dos muertos y cuatro lesionados saldo de volcadura en Teotitlán de Flores Magón (12:15 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. Dos personas muertas y cuatro lesionados fue el saldo de un accidente sobre la carretera 135 en la región de la Sierra de Flores Magón.

El trágico percance se dio esta mañana alrededor de las 07:30 horas en el kilómetro 66, a la altura del puente Teotitlán, perteneciente al municipio de Teotitlán de Flores Magón.Tras una llamada de emergencia elementos de la Policía Vial se trasladaron al lugar indicado sobre la ruta Teotitlán-Cuicatlán en donde al arribar confirmaron el hecho de tránsito donde dos personas lamentablemente perdieron la vida y cuatro más resultaron lesionadas.

En la volcadura de un automóvil marca Nissan, tipo Tiida, color arena, con placas de circulación del Estado de Veracruz, fallecieron un hombre y una mujer de quien se hasta el momento se desconocen sus generales.