Dos masculinos son acribillados en el centro de Juchitán (19:00 h)

2025/09/16  De Redacción ADN
0


Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 16 de septiembre. Dos masculinos fueron acribillados a balazos esta tarde en la colonia centro de esta ciudad.

El ataque armado se registró sobre la avenida Miguel Hidalgo y calle 2 de abril e Independencia de la colonia centro donde los hombres quedaron tendidos.

Al lugar arribaron policías quienes acordaron el área y dieron parte a la fiscalía.

Trascendió que una de las víctimas respondía al nombre de Arturo, mientras que el otro lo identificaban con el sobrenombre del “Oscarin”.

Justicia Principal Regiones









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Expresidente Bolsonaro hospitalizado 'de urgencia' en Brasilia en medio de crisis judicial (17:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro resultó hospitalizado en Brasilia tras...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: