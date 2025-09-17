Dos masculinos son acribillados en el centro de Juchitán (19:00 h)

Edwin Meneses
Juchitán de Zaragoza, Oax. 16 de septiembre. Dos masculinos fueron acribillados a balazos esta tarde en la colonia centro de esta ciudad.
El ataque armado se registró sobre la avenida Miguel Hidalgo y calle 2 de abril e Independencia de la colonia centro donde los hombres quedaron tendidos.
Al lugar arribaron policías quienes acordaron el área y dieron parte a la fiscalía.
Trascendió que una de las víctimas respondía al nombre de Arturo, mientras que el otro lo identificaban con el sobrenombre del “Oscarin”.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Nombre *
Correo electrónico *
Web
Δ
Deja un comentario