Dos masculinos son acribillados en el centro de Juchitán (19:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 16 de septiembre. Dos masculinos fueron acribillados a balazos esta tarde en la colonia centro de esta ciudad.

El ataque armado se registró sobre la avenida Miguel Hidalgo y calle 2 de abril e Independencia de la colonia centro donde los hombres quedaron tendidos.

Al lugar arribaron policías quienes acordaron el área y dieron parte a la fiscalía.

Trascendió que una de las víctimas respondía al nombre de Arturo, mientras que el otro lo identificaban con el sobrenombre del “Oscarin”.

