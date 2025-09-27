Dos jóvenes mueren al impactar su coche contra un árbol en Huatulco (10:30 h)

Darío Nolasco

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. Sábado trágico para dos jóvenes que circulaban a bordo de un auto compacto sobre el bulevar José Murat en la cabecera municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca.

Los hechos se dieron alrededor de las 05:20 horas a la altura del Hotel Chávez en esa municipalidad en donde dos jóvenes perdieron la vida al salir su unidad de motor de la cinta asfáltica e impactarse contra un objeto fijo (Árbol)

Al arribar como primer respondiente elementos de la Policía Municipal de Huatulco observaron una pequeño automóvil sobre el camellón central con dos personas a bordo sin signos de vida acordonando la zona del percance.

En el interior del vehículo marca Volkswagen tipo Polo color gris con placas del servicio particular del estado de Oaxaca localizaron los cuerpos prensados entre los fierros retorcidos de dos jóvenes quienes fueron identificados como Jahir M. C. M., de 22 años ( conductor) mientras que Gerardo J. M. G., de 20 años de edad, quedó en el asiento del copiloto debido al fuerte impacto ambos perdieron la vida.

Elementos de la Policía Vial Estatal destacamentados en Huatulco abanderaron un hecho de tránsito en tanto se realizaron las labores de rescate de los cuerpos para ser trasladados por personal de la Vicefiscalía para la práctica de la necropsia de ley.

