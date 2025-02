Dos aviones chocan en el aire en el Arizona (14:32 h)

Arizona, 19 de febrero. Dos avionetas en pleno vuelo chocaron en Arizona, Estados Unidos; el accidente dejó un saldo de al menos dos personas muertas, informó el Departamento de Policía de Marana.

Al menos una persona murió después de que dos aeronaves pequeñas colisionaran en el aire cerca de un aeropuerto de Arizona este miércoles, según informaron las autoridades.

Una Cessna 172S y una Lancair 360 MK II colisionaron a las 8:28 a.m. (hora local) cerca del Aeropuerto Regional de Marana, de acuerdo con información preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Las aeronaves “colisionaron mientras estaban con el viento de cara de la pista 12”, una de las dos pistas del aeropuerto. La Cessna aterrizó “sin incidentes” y la Lancair impactó contra el terreno cerca de la otra pista y “se produjo un incendio posterior al impacto”, dijo la NTSB.

El Departamento de Policía de Marana estaba en la escena en el aeropuerto y confirmó al menos una muerte por el incidente.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) calificó el aeropuerto como un “campo no controlado”, que no tiene una torre de control de tráfico aéreo operativa. Los pilotos a menudo utilizan una Frecuencia de Asesoramiento de Tráfico Común para anunciar su posición a otros pilotos que están en las cercanías del aeropuerto. Los pilotos que operan en campos no controlados deben cumplir con todas las regulaciones federales de aviación.

Un investigador de la NTSB está en camino a la escena y llegará el jueves por la mañana para documentar lo ocurrido y examinar las aeronaves. La FAA también irá al lugar.

El hecho sigue a una reciente serie de incidentes de aviación que comenzaron con la colisión en el aire el 29 de enero en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, que mató a 67 personas cuando un helicóptero militar y un jet regional de American Airlines colisionaron.

Desde entonces, otros cuatro incidentes de aviación han llamado la atención sobre la seguridad aérea, incluyendo el accidente de un avión de evacuación médica en Filadelfia, un avión que se estrelló cerca de Nome, Alaska, matando a 10 personas, un avión privado que se salió de la pista en Scottsdale, matando al piloto a bordo, y más recientemente, un jet regional de Delta Air Lines que volcó en la pista en Toronto.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

