Donald Trump recibe alta médica, seguirá bajo cuidados en la Casa Blanca: VIDEO (16:05 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. El presidente Donald Trump dijo el lunes que abandona el hospital militar donde ha estado recibiendo un nivel de atención sin precedentes para el COVID-19, y dijo que, a pesar de su enfermedad, la nación no debe temerle al virus que lo ha matado. más de 210 mil estadounidenses.

El médico de Trump, Navy Cdr. Sean Conley, dijo que el presidente no estaría completamente fuera de peligro hasta dentro de una semana, pero dijo que Trump había “cumplido o excedido todos los criterios estándar de alta hospitalaria”. Se espera que Trump continúe su recuperación en la Casa Blanca, donde aún se está destapando la escala del brote que ha alcanzado los niveles más altos del gobierno de EE. UU.

El propio Trump se aseguró de sonar confiado. Él tuiteó: “Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 pm ¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida. … ¡Me siento mejor que hace 20 años! “

Conley también se mostró optimista en una sesión informativa por la tarde y dijo que el presidente podría reanudar su horario normal una vez que “no haya evidencia de virus vivo todavía presente”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas con síntomas leves a moderados de COVID-19 pueden ser contagiosas para la mayor cantidad de personas, y deben aislarse durante al menos 10 días.

La baja esperada de Trump planteó nuevas preguntas sobre cómo la administración iba a proteger a otros funcionarios de una enfermedad que sigue generalizada en el cuerpo del presidente.

La secretaria de prensa Kayleigh McEnany anunció que había dado positivo por el virus el lunes por la mañana y estaba entrando en cuarentena. También hubo preguntas persistentes sobre los posibles efectos a largo plazo para el presidente, e incluso cuando contrajo el virus por primera vez.

Conley se negó repetidamente a compartir los resultados de las exploraciones médicas de los pulmones de Trump y dijo que no tenía la libertad de discutir la información porque Trump no renunció a la confidencialidad médico-paciente sobre el tema. Se sabe que COVID-19 causa un daño significativo a los pulmones de algunos pacientes.

Conley también se negó a compartir la fecha de la prueba negativa más reciente de Trump para el virus, un punto crítico para rastrear contactos y comprender dónde estaba Trump en el curso de la enfermedad.

El mensaje indiferente de Trump sobre no temer al virus se produce cuando su propia administración ha alentado a los estadounidenses a ser muy cuidadosos y tomar precauciones para evitar contraer y propagar la enfermedad a medida que los casos continúan aumentando en todo el país.

Durante más de ocho meses, los esfuerzos de Trump por minimizar la amenaza del virus con la esperanza de apuntalar la economía antes de las elecciones han generado críticas bipartidistas. Solo un día antes, Trump sugirió que finalmente había captado la verdadera naturaleza del virus y dijo en un video: “Lo entiendo“.

El domingo por la tarde, Trump se aventuró brevemente a salir del hospital mientras era contagioso para saludar a los partidarios en una caravana, una salida que hizo caso omiso de las precauciones destinadas a contener el virus.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Trump estaba ansioso por ser liberado después de tres noches en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde los médicos revelaron el domingo que su nivel de oxígeno en sangre había bajado repentinamente dos veces en los últimos días y que le dieron un esteroide que generalmente solo se recomienda para el muy enfermo.

La experiencia de Trump con la enfermedad ha sido dramáticamente diferente a la de la mayoría de los estadounidenses, que no tienen acceso al mismo tipo de control y atención. Si bien la mayoría debe lidiar con sus síntomas, y el temor de si empeorarán, en casa y solo.

Trump se ha estado quedando en la suite presidencial de uno de los mejores hospitales del país y no se le han administrado medicamentos experimentales fácilmente. disponible para el publico. Regresa a la Casa Blanca donde hay un equipo de médicos de guardia con seguimiento las 24 horas.

Trump debía dejar el hospital después de recibir una cuarta dosis del medicamento antiviral remdesivir el lunes por la noche, dijo Conley. Recibirá la quinta y última dosis el martes en la Casa Blanca.

Menos de un mes antes del día de las elecciones, Trump estaba ansioso por proyectar fuerza a pesar de su enfermedad. El presidente aún contagioso sorprendió a los simpatizantes que se habían reunido fuera del hospital, viajando el domingo en una camioneta negra con las ventanas cerradas. Los agentes del Servicio Secreto dentro del vehículo se podían ver con máscaras y otros equipos de protección.

