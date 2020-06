Donación de sangre, práctica altruista que contribuye a salvar vidas: Coesida (21:20 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de junio. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio, la directora general del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida), Gabriela Velásquez Rosas, invitó a la sociedad oaxaqueña, a sumarse a esta práctica que contribuye a salvar la vida de millones de personas.

Velásquez Rosas aseveró que toda vez que la donación de sangre no forma parte de la cultura mexicana, existe la necesidad de generar conciencia sobre la importancia que tiene realizar esta práctica de manera voluntaria y altruista como acto de solidaridad para las personas que lo requieran.

La también responsable estatal del Programa de VIH/Sida, refirió que la donación de sangre, es un proceso voluntario y cauteloso, ya que toda la sangre que es suministrada a un paciente que lo requiere es previamente analizada.

Explicó que si bien, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), se transmite a través de la sangre, en el procedimiento de las donaciones existe un protocolo estricto para identificar la presencia del virus o cualquier otra infección, y si se detecta la presencia del VIH, ésta es descartada en automático.

“Para que una persona sea candidata a donar sangre, se le realiza una serie de exámenes, que comprueben que su sangre está libre de agentes infecciosos y que se puede suministrar a otra persona sin riesgo alguno”, mencionó.

Puntualizó que la identidad de género u orientación sexual de una persona no debe ser una determinante para negarle la donación de sangre, esto debido a que existe una serie de criterios para realizarlo.

Velásquez Rosas señaló que existen áreas específicas en los hospitales para realizar la donación de sangre y que los requisitos son: ser mayor de 18 años; pesar mínimo 50 kilogramos, tener buena salud y presentar una identificación oficial con fotografía.

No debe presentar tos, gripe, dolores de cabeza o de estómago; tampoco padecer o haber padecido epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, VIH o enfermedades severas del corazón.

Otros requisitos importantes son no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas; no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses; no haberse realizado tatuajes, perforación o acupuntura en el último año; no haber sido vacunado contra hepatitis o rabia en el último año y presentarse en ayuno mínimo de cuatro horas.

