“Dominan influencias y nepotismo en el Juzgado Familiar de Huajuapan”, exigen remoción de jueza y secretario (18:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 25 de enero. Un padre de familia dio a conocer una presunta red de tráfico de influencias y nepotismo que opera al interior del Juzgado Primero de lo Familiar de Huajuapan de León, por lo que exige la remoción inmediata de la jueza Maricruz P. P. y del secretario de acuerdos Melquiades G. H. B.

Francisco Javier Gómez Fuentes, externó su preocupación y malestar de lo que existe entre el personal del juzgado, ya que con sus actos presuntamente están violentando los derechos, sobre todo de las y los niños.

Indicó que decidió manifestarse con familiares y amigos, afuera de las oficinas de dicho juzgado, ubicado en la colonia del Valle de esta ciudad, porque “existe impunidad y se está actuando de manera parcial para atender el expediente 393/2017”.

Relató que el 2 de septiembre de 2020, le informó al Juzgado Primero de lo Familiar de Huajuapan que su exesposa Elizabeth H. H., desde hace casi 6 meses no ha estado cumpliendo con el convenio de convivencia con sus hijos, de fecha 18 septiembre de 2017.

Agregó que con el secretario de acuerdos, quien estaba a cargo del juzgado en esa fecha, quedaron en los siguientes términos: “Que el derecho de convivencia de los menores de ninguna forma puede ser suspendida y sujeta a capricho de la actora -en ese caso se exesposa- por lo que se requiere para que de inmediato permita la convivencia entre los menores y el demandado -él-, lo cual convino de forma voluntaria con el demandado”.

Así mismo que en el caso de no permitir la convivencia sería acreedora a una multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) diaria.

Abundó que, a pesar del mandato, su exesposa “sigue con su capricho de no permitir que tenga convivencia con los dos menores hijos”.

Reveló que, a pesar de informarle de lo anterior y de manera formal al Secretario de Acuerdos con fecha 5 de octubre de 2020, estos han sido ignorados, además de que este funcionario supuestamente “aceptó recibir unos documentos simples, en donde su exesposa acepta que se cambió de domicilio, sin avisar al juzgado”.

Señaló que no se ha hecho efectiva la multa y arresto de tres horas a su exesposa, por no permitirle ver a sus hijos, “se desconoce qué personalidades están detrás de ella, que no se le ha dado cumplimiento y la señora aún sigue en su capricho”, reiteró.

Subrayó que también le quitaron el día de convivencia que tenía con sus dos menores hijos, argumentado que fue por la distancia que hay entre Huajuapan y Santiago Juxtlahuaca.

“El 9 de diciembre 2020, ya estando a cargo la ciudadana Maricruz P. como magistrada del Juzgado Primero de lo Familiar de Huajuapan, se ordenó a la jueza de la Primera Instancia del Distrito Judicial de Juxtlahuaca, para que, en auxilio en las labores, proceda a la recuperación de los menores, sin embargo, dicha diligencia no se llevó a cabo por algunas inconsistencias, como falta del número del expediente, entre otras”, denunció.

Responsabilizó a los funcionarios antes citados, de ser los aparentes responsables de los daños psicológicos con los que resulten sus dos menores hijos.

Dijo que hay más casos donde la jueza y el secretario presuntamente incurren en faltas para favorecer a ciertas personas, lo que ha generado que no haya confianza de la ciudadanía en esta instancia.

