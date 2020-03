Dólar: Precio y tipo de cambio hoy sábado 28 de marzo (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. Este sábado 28 de marzo el precio del dólar en México arrancó en 23.39 pesos, mientras que el tipo de cambio promedio de la moneda más importante del mundo es de 22.38 pesos para la compra y 23.84 para su venta.

En tanto, en las casa de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México el dólar se vende en máximo 19.10 pesos y lo adquieren en un mínimo de 17.60 pesos.

Los bandos del Gobierno; es decir, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el dólar se cotiza en 23.09 por compra y venta. En el caso del Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio es de 23.10 tanto en compra como venta.

Por último, pero no menos importante en el Banco de México el dólar está en 23.32 pesos para su compra y 23.33 la venta; su diferencia es de un centavo.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se redujo 11.3 por ciento durante el viernes, ante la menor demanda de combustibles en el mundo.

El valor descendió hasta 13.01 dólares por barril, de acuerdo con información de Pemex.

Hemos entrado en el umbral de ofrecer descuentos, para poder colocar el petróleo mexicano a nivel internacional ante la falta de compra, porque la gente no se mueve y no se consume combustible. No hay barcos, aviones, trenes, ni automotores”, dijo Ramsés Pech de Caravia y Asociados.