Documentación y reglas para que viajes con tu mascota (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. En temporada de vacaciones es cada vez más común que nuestras mascotas nos acompañen.

Si viajamos en avión no solamente tenemos que llegar con ellas y las podemos llevar con nosotros.

Hay una serie de documentos que tenemos que presentar además de algunas reglas a cumplir, y aunque varían de aerolínea en aerolínea, aquí te informamos de las más importantes para que estés prevenido.

¿Mi mascota va a bordo conmigo?, esto depende de su peso; si no rebasa los 10 kg con su transportadora ya incluida, puedes llevarlo en el vuelo; pero si no es así, tendrás que documentarla (ojo: no puede rebasar los 45 kg).

Si tú tienes un perrito o gatito de apoyo emocional, éste podrá viajar en la cabina si pesa 12 kg o menos, de lo contrario tendrás que documentarlo.

Aquí te van los requisitos de la jaula para que transportes a tu amigo:

Tiene que estar totalmente cerrada y tu mascota debe tener movilidad dentro de ella

Si viajas con un perro la jaula puede ser de tela

Si viajas con un gato la jaula tienes que ser de plástico rígido

La jaula debe portar el cincho que se te proporcionará en el aeropuerto

Si va a bordo contigo, deberá ser colocada debajo del asiento frente a ti

Documentos a la hora de viajar:

Cartilla de vacunación : debe tener la vacuna antirrábica y desparasitación vigentes

: debe tener la vacuna antirrábica y desparasitación vigentes Certificado de sanidad animal: original y copia donde indique que tu mascota ha sido sometida a una inspección previa

Algunas restricciones de las aerolíneas son:

Hay un límite de 4 mascotas documentadas y 2 viajando a bordo

Solamente va un solo animal por jaula

Tu mascota no pudo haberse sometido a un intervención quirúrgica 5 días previos al vuelo

Si tienes alguna duda muy puntual, comunícate con la aerolínea con la que vas a viajar, recuerda que cada una tiene sus reglas.

