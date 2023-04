Doble golpe a la transparencia: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de abril. Bastaría que el presidente apareciera en un video para acabar con las especulaciones sobre su estado de salud. Por algún poderoso motivo, no hay una imagen que corrobore que López Obrador goza de cabal salud, como aseveran en su círculo más cercano.

El anuncio de que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Alimentaria de América Latina se recorrió del 6 y 7 de mayo al mes de junio no hizo más que abrir la puerta a más rumores. La postura oficial es que en “dos o tres días” volverá a sus labores.

Ya salió su esposa, Beatriz Gutiérrez, a dar fe de que el presidente está bien. “Todo lo demás que se haya dicho sobre el Covid que tiene, ya queda en la inventiva de muchos, que a lo mejor no tienen mucho qué hacer”, criticó.

De acuerdo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el cuadro clínico de las afecciones es leve y su corazón late con normalidad.

Pero la duda sigue y la especulación crece.

***

Los senadores acordaron cerrar el período ordinario de sesiones el jueves 27 de abril. Quizá sesionen hasta la madrugada del viernes.

Salvo un milagro de última hora, los senadores se van sin elegir a los tres comisionados que le faltan al INAI. Lo dejan sin quorum para sesionar y tomar decisiones por tiempo indefinido. Otro golpe a la transparencia.

La 4T tiene manos libres para hacer con los recursos públicos lo que se le dé la gana, sin rendir cuentas. El ciudadano se queda sin la herramienta maestra para saber en qué utilizan sus impuestos.

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, literalmente disculpó la falta de acuerdos en los senadores , que él propició. “Nadie está obligado a lo imposible”, afirmó en la mañanera de ayer.

¿Se le olvidó que hace dos semanas planteó a la bancada de Morena un “impasse” (callejón sin salida en francés) al tema de la elección de los comisionados que faltan? Es pregunta.

Sobre el INAI hablamos con la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Nos dijo:

“Lamentablemente las decisiones del Ejecutivo Federal impactan y lastiman a los mexicanos. En este momento el mayor impacto que se vive es la falta de transparencia.”

La 4T tiene sus cómplices en la Suprema Corte de Justicia. La ministra Loretta Ortiz negó al Instituto la posibilidad de sesionar con los cuatro comisionados que siguen en funciones.

Otro senador del PAN, Damián Zepeda, en una intervención en la tribuna de la Cámara alta, calificó de “vergonzosa” la decisión de la ministra Ortiz.

“Le hace el trabajo sucio al gobierno e impide que INAI sesione y garantice transparencia a los mexicanos… Sólo a quienes cometen corruptelas les conviene que no haya transparencia”, puntualizó.

***

El senador naranja, Juan Zepeda, es claro: ni se une a la campaña de Alejandra del Moral en el Estado de México, ni deja el MC para regresar al PRD.

“He escuchado esas versiones. Son falsas. Yo me quedo en Movimiento Ciudadano y me sostengo en la decisión de hacernos a un lado. Eso significa que no vamos a apoyar, ni a una ni la otra. Solo a desearle suerte a ambas”, nos dijo.

Añadió: “Estamos construyendo los nuevos proyectos para el 2024 en lo federal, en lo estatal, en lo municipal. El Estado de México es muy grande y venimos consolidando este trabajo de manera constante. Estamos concentrados en los tiempos por venir”.

***

El senador Miguel Osorio, cabeza de la disidencia en el PRI, lamentó que el proyecto sobre la permanencia de Alito Moreno en la presidencia del PRI hasta el 2024, haya recaído en el magistrado José Luis Vargas.

Nos dijo: “Es un magistrado muy cuestionado. Y si me preguntas si tiene algo que ver al respecto de que las dirigencias (de Morena y el PRI) se queden, yo creo que son cosas diferentes.

“Lo que planteó Morena es una cosa y lo que sucede con el PRI es otra. Lo del PRI es permitir a una dirigencia que modifique los estatutos para sí, y con ello se pueda prolongar su mandato.

“Es traicionar a la militancia y, por supuesto, a un hombre como él no le interesa absolutamente en nada esa militancia. A él le interesan otras cuestiones”, subrayó.

–¿Hubo mano negra?— preguntamos.

–De entrada, el saque, es la mano de él, muy cuestionada política y socialmente por los grupos que conformamos los partidos políticos. Yo espero que los otros magistrados no lo sigan en esta propuesta—respondió.

Para Osorio hay dos puntos fundamentales en el tema de Alito: irregularidad para convocar a la sesión; y decir que van a armonizar la Ley cuando no hay esa Ley.

“Hacen la Asamblea en diciembre y en febrero es cuando se aprueba la Ley. Y lo más importante: que sea una modificación hecha para sí. No se pueden hacer modificaciones a favor de uno mismo”, remató.

FIN.

