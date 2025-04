Disminuyen robos carreteros en la Mixteca, tras firma de convenio entre Oaxaca y Puebla, afirma Vicefiscal (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajupan de León, Oax. 3 de abril. El titular de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, Manlio Rigoberto Hernández Domínguez, comunicó que luego de la firma del convenio de seguridad entre Oaxaca y Puebla disminuyeron los robos de vehículos en carretera.

“Con precisión no le pude decir cuántos robos de vehículos se han dado, pero hasta el último reporte que yo tenía eran tres. Ha bajado mucho, sí se ha quedado la sensación de los robos, pero nosotros tenemos tres. En ocasiones los robos son en Puebla, pero sé que impacta porque son personas que vienen de Puebla hacia la Mixteca, entonces se da esa impresión”, indicó.

Aseguró que trabajan en el convenio de seguridad, y que se enfocan particularmente en los delitos que se comenten en carretera, además de que la próxima semana se reunirán con autoridades municipales para que juntos contribuyan en mejorar las acciones de seguridad.

En otro tema, Hernández Domínguez sostuvo que el personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca contribuye para erradicar los delitos por violencia de género.

“También tenemos delitos de carácter sexual, que en ocasiones no impactan hacia las personas, impacta de repente los delitos de homicidio dolosos. Pero una de las instrucciones que tengo del Fiscal, es investigar todos los delitos y dar una atención a los usuarios. Es importante eso”, reveló.

Señaló que en muchas ocasiones la violencia de género se da por las discusiones, no obstante, recomendó resolver los problemas mediante el diálogo, para evitar llegar a las agresiones físicas o verbales.

