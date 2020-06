Discapacitados se plantarán frente a la iglesia de Santo Domingo, exigen apoyo de Gobiernos para sobrevivir al Covid-19 (12:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 17 de junio. Integrantes de la Asociación Discapacitados Unidos por una Integración Social de Oaxaca, advirtieron que comenzarán un plantón en la explanada de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, para exigir la entrega de la pensión federal que les fue suspendida desde el inicio de la pandemia por Covid-19, además de acusar la falta de apoyo de los gobiernos estatal y municipal para que puedan sobrevivir a la pandemia luego de haber sido retirados de los lugares donde vendían, cantaban o pedían limosna.

El representante de esta asociación, Godofredo Solís Calixto, manifestó que tenían un convenio firmado desde el 2016 con el DIF Estatal para la entrega de una despensa, pero estos últimos meses ya no les entregaron nada.

“En el DIF Estatal nos dijeron que no había recursos para la entrega de las despensas y que ya no nos podrían ayudar”.

Señaló que era una burla que mejor anduvieran entregando despensas por otro lado y no a ellos que por su discapacidad les es más complicado moverse.

“Ya no podemos más, da lo mismo estar aquí que en nuestras casas encerrados si de todas maneras nos vamos a morir de hambre porque no tenemos ya que comer, por eso salimos a pedir el apoyo de todas las autoridades porque ya no aguantamos más, aquí nos vamos a quedar a esperar la ayuda a ver de quien, del gobierno o de la sociedad que nos puedan regalar algo para comer y distribuirlo entre todos”, aseguró.