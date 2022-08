Diputados señalan impunidad y opacidad de Arturo Peimbert a cargo de la Fiscalía (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. Diputadas y diputados de Oaxaca señalaron impunidad y opacidad en la Fiscalía General del Estado ante la falta de procuración de justicia y ausencia de transparencia en las investigaciones, durante la comparecencia de su titular Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

Este martes, el Fiscal de Oaxaca se presentó ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, de la 65 Legislatura, luego de ser citado por el Congreso local para informar sobre el avance en las investigaciones por los delitos de feminicidios, despojo de inmuebles, contra el patrimonio, suplantación de identidad, desplazamiento forzado y desaparición de personas.

Sin embargo, el servidor público evadió informar lo solicitado al argumentar que está impedido en dar a conocer datos sobre el desarrollo de las indagatorias, por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ante ello, las y los diputados participantes de los grupos parlamentarios de los partidos de Morena, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Unidad Popular y Nueva Alianza, coincidieron en la falta de transparencia por parte del Fiscal y lo cual repercute en la impartición de justicia.

Al respecto, la presidenta de la comisión, Lizzet Arroyo Rodríguez, señaló que la opacidad en la Fiscalía, y específicamente en las investigaciones sobre feminicidios, refuerza la percepción ciudadana de que la instancia es inoperante, y al dar una atención deficiente a este delito, deriva en otros tipos de violencia hacia las mujeres.

“En Oaxaca se denuncia uno de cada 10 delitos porque se considera una pérdida de tiempo y porque existe una total desconfianza a las autoridades ministeriales, debido a que en el 48.4% de los casos denunciados no pasó nada o no se continuó con la investigación”, expresó la legisladora.

Por su parte, la diputada Nancy Benítez Zárate, del grupo parlamentario de Morena, quien fue la primera en participar en las intervenciones, denunció el abandono del Fiscal a su cargo por su ausencia para garantizar la eficiencia de la institución.

Durante su intervención, cuestionó al servidor público sobre las indagatorias respecto al desplazamiento forzado de personas, que en la entidad se estima hay a alrededor de seis mil habitantes afectados por ser obligados a dejar su comunidad.

La congresista Yesenia Nolasco Ramírez manifestó ineficacia en la Fiscalía para la atención de delitos por razón de género. “Este grupo parlamentario de Morena no va a solapar a ninguna autoridad. Oaxaca requiere atención, justicia, las mujeres requerimos justicia, no ser tocadas, no ser asesinadas”, declaró.

Asimismo, el legislador Víctor Raúl Hernández López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de mencionar la impunidad, señaló la corrupción en el organismo público, lo cual genera la desconfianza en la población.

“La corrupción, la desconfianza son los primeros componentes al hablar de la Fiscalía. No se denuncian los delitos en Oaxaca porque se desconfía de la Fiscalía, los trámites son largos, más del 75% de los oaxaqueños considera que los Ministerios Públicos y la Fiscalía son corruptos. El PRD exige cambios drásticos en la manera de manejar la procuración de justicia, necesitamos eficacia, necesitamos una política de control interno”, expresó.

Mientras el legislador Noé Doroteo Castillejos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, exhibió inconsistencias entre los datos reportados por la Fiscalía sobre los delitos en Oaxaca con lo documentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, preguntó si las investigaciones se realizan con perspectiva de género en su caso, y si se aplica el protocolo conforme al Sistema Penal Acusatorio.

De igual manera, el congresista Leonardo Díaz Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, cuestionó al Fiscal sobre las acciones implementadas durante su gestión para castigar los delitos, como los feminicidios, que casos como los de Abigail y Rosalba, exhiben que las mujeres se encuentran en permanente vulnerabilidad. “En Oaxaca se está perdiendo el control sobre la violencia y delincuencia”, dijo.

Por su parte, la diputada Eva Diego Cruz, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, manifestó que, en Oaxaca a pesar de la alerta por violencia de género en 40 municipios del estado, no se sanciona el delito de asesinatos de mujeres. Asimismo, acusó a la Fiscalía de corrupción y a su titular de proteger a servidores públicos que están robando el patrimonio de las y los oaxaqueños.

La legisladora Xóchitl Velázquez Vásquez, del Partido Unidad Popular, expresó que la rendición de cuentas es un elemento primordial, y al no existirla, repercute en la impartición de justicia.

“Oaxaca parece el estado de la impunidad, pues vemos por todo el territorio feminicidios, homicidios, cobro de piso y no hay detenidos. Usted (Fiscal) nos habla de la impartición de una justicia pronta, pero tal parece que los objetivos de la Fiscalía no se están cumpliendo”, denunció.

La congresista Adriana Altamirano Rosales, de Nueva Alianza, señaló también la ausencia del Fiscal en su cargo. “Oaxaca reclama que tengamos un Fiscal de tiempo completo, hay familias que claman justicia, con esa frialdad con la que usted conduce la Fiscalía, no se va a resolver ningún caso de feminicidio. La Fiscalía no está haciendo su trabajo y los afectados somos los ciudadanos, los que estamos viendo el avance de la delincuencia”, declaró.

El diputado Sergio López Sánchez denunció también nulos avances en la procuración de justicia y cuestionó al Fiscal por rehuir a su responsabilidad de rendir cuentas sobre el quehacer de la Fiscalía ante las denuncias por delitos como el de desaparición de personas. “Le invito a salir de su zona de confort y a que tome con seriedad su cargo”, manifestó.

Por el delito de robo de identidad y despojo de inmuebles, la legisladora Rosalinda López García, lamentó la falta de información sobre las carpetas de investigación, lo cual es importante para saber si se indaga a funcionarios públicos por los casos denunciados por la familia Conzatti o el de Santo Domingo Ixcatlán, donde falsearon la muerte de comuneros para despojarlos de sus tierras.

La diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, destacó la importancia de las comparecencias que son ejercicios de rendición de cuentas, por lo cual es primordial contar con la información solicitada, sobre todo cuando la sociedad lo exige.

Sin embargo, lamentó que el responsable de la Fiscalía haya evadido información sobre las investigaciones, “lo que se requiere es información que ayude a comprender el desempeño de los servidores públicos, la gente se siente insegura y tiene miedo, dice que la procuración de justicia es selectiva y por ello acuden al Congreso para que la Soberanía sea portavoz de sus demandas, pero la Fiscalía se cierra ante esta posibilidad. ¿Por qué esa negatividad señor Fiscal?”, expresó.

A la comparecencia del servidor público asistieron legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos de Morena, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Unidad Popular y Nueva Alianza; con la ausencia de las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

