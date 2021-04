Diputados discuten en comisiones reforma al Poder Judicial, oposición pide eliminar ampliación de periodo de Zaldívar (13:00 h)

¿Qué se dijo? Verónica Juárez, coordinadora del PRD en San Lázaro, afirmó que se transgreden todos los tiempos legislativos establecidos en el reglamento, además que pidió eliminar el transitorio que amplía el periodo de Zaldívar.

El artículo transitorio es violatorio a la Constitución política de manera particular en el artículo 94 y 95… Votaremos en contra porque es claro el intento de supeditar al Poder Judicial a las decisiones del presidente de la República… Le recordamos al presidente que las leyes no deben de ser diseñadas para una persona y que no es asunto que tenga que ver con la confianza que le tengas a una persona”.

Por su parte, la diputada Ángeles Huerta de Morena, reviró que al decir que es proceso 100% legislativo, mientras que del transitorio afirmó que tiene legitimidad, pero para que se pueda implementar adecuadamente es “lógico” que un ministro que fue testigo de ella, al tiempo que cuestionó a la oposición y acusó que ponen de pretexto el transitorio para votar en contra de la reforma al Poder Judicial.

“La reforma al Poder Judicial tiene una profunda legitimidad entre la sociedad mexicana, al grado tal que la propia oposición estuvo y está de acuerdo con reformar al Poder Judicial… Entonces se introduce un transitorio que tiene la justificación de legitimidad, se amplía la permanencia del ministro Zaldívar para que se pueda implementar adecuadamente”, afirmó.