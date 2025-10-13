Diputados de Morena se quedan con más de 100 mdp que eran para atención ciudadana (19:38 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. La Cámara de Diputados detectó una fuga de dinero por más de 100 millones de pesos, luego de que más de la mitad de los 253 diputados y diputadas de Morena cobran 74 mil 558 pesos mensuales bajo los conceptos de “atención ciudadana” y “asistencia legislativa”, sin embargo, no han comprobado la existencia de oficinas de atención al pueblo.

De igual forma, cobraron 58 mil 297 pesos para la creación de sus informes legislativos, pero 60% de ellos no los han presentado.

Lo anterior resulta violatorio al artículo 8, fracción 15 del reglamento interno de la Cámara de Diputados, el cual estipula que “serán obligaciones de los diputados y diputadas mantener un vínculo permanente con sus representados, a través de una oficina física y/o virtual de enlace legislativo en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo”.

Además, viola la fracción 16 del mismo ordenamiento, el cual establece que “Serán obligaciones de los diputados y diputadas presentar un informe anual sobre el desempeño de sus labores ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la conferencia para su publicación en la Gaceta”.

Te recomendamos leer: Senadores exhiben red de corrupción que involucra a trabajadores

Diputados de Morena, bajo lupa por desvío millonario

De acuerdo con el diario El UNIVESAL, la fuga de dinero fue detectada por la propia coordinación del grupo parlamentario de Morena, a cargo del legislador Ricardo Monreal Ávila, quien desde el pasado 19 de septiembre envió un oficio a las y los legisladores de su fracción para exigir a cada uno la comprobación del uso del recurso, con la finalidad de solventar la violación jurídica.

“Por este conducto, hago de su conocimiento que, dentro de las obligaciones de las y los diputados es mantener un vínculo permanente con sus representados a través de una oficina de enlace legislativo física o virtual, en el distrito y/o circunscripción al que pertenezca”, apunta la circular número 2722 en poder de EL UNIVERSAL.

El oficio, enviado con copia a Catalina Vázquez Carmona, subcoordinadora de Comprobación de Apoyos Económicos, y a Faruk Miguel Take Roaro, coordinador administrativo de la bancada del oficialismo solicita a los legisladores “de su amable apoyo para que nos informe la ubicación de dicha oficina de enlace legislativo a través de un oficio”, y sostiene que ellos permitirán “dar cumplimiento al artículo 8 fracción XV del Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados”.

Con base en fuentes de la autodenominada “Cuarta Transformación” al más alto nivel, 50% de los diputados de Morena, es decir, 126 de los 253, no han logrado comprobar la existencia de oficinas de atención ciudadana en sus distritos, sin embargo, cobran de forma mensual un apoyo de 45 mil 786 pesos por concepto de asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos por atención ciudadana, los cuales deben ser justificados.

Este recurso suma 745 mil 580 pesos por legislador en el periodo de enero a octubre del presente año. Adicionalmente, 60% de los legisladores de la 4T no han comprobado la realización de sus informes legislativos, no obstante, recibieron 58 mil 297 pesos para dicho fin. En total, se estima que en 10 meses del presente año no se han comprobado recursos por 101 millones 288 mil pesos.

Morena inventa oficinas virtuales ante exigencia de Monreal

Por su parte, Monreal ha exigido a sus compañeros la comprobación de ese recurso, asimismo, les ha notificado en privado que los apoyos legislativos están sujetos a comprobación, de lo contrario, deberán regresar el dinero, toda vez que para 2026 el Poder Legislativo se recortará el presupuesto, por lo que busca ahorrar recursos.

Cabe destacar que, también se detectó que, al no contar con oficinas físicas, algunos legisladores están haciendo de manera inmediata sitios web que afirman ser sus “oficinas virtuales de atención ciudadana”.

Mediante la estrategia ya mencionada, han tratado de solventar la exigencia y están enviando las ligas de sus portales web a la coordinación administrativa de la bancada oficialista.

Con información de EL UNIVERSAL

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir