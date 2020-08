Diputada abarrotera de Morena se le olvidó su historia y legisló en contra de 50 mil familias oaxaqueñas (12:05 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. A la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Magaly López Domínguez, se le olvidó que en algún momento de su vida fue abarrotera y ayer legisló contra 50 mil familias oaxaqueñas que viven de las ventas en sus tienditas en la entidad oaxaqueña.

En una entrevista para la primera emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, la legisladora no supo responder ante los cuestionamientos del periodista, que le insistió que con la iniciativa que propuso y que ya fue votada afectan a más de 50 mil tienditas las que acababa de fregar.

“Solo prohibimos la distribución, venta, y regalo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad”, respondió la legisladora que asegura hace ejercicio cotidianamente como montar en bicicleta o subirse a la caminadora y mantenerse en forma, aunque en la realidad la legisladora tiene sobrepeso.

Comentó que no pretendían afectar la economía local, ya que no estaban prohibiendo que vendan sino que los niños compren de manera directa, aunque los tenderos podrían recibir multas exageradas o clausuras de sus negocios si es que no respetan la ley.

“Van a tronar, aunque usted diga que no, se prohibieron máquinas expendedoras de refresco, porque si se trata de prohibir se podrían prohibir muchas cosas, las banderas de los niños siempre funcionan para políticos como usted”, -cuestionó el comunicador-, a lo que la morenista argumentó que se estaban prohibiendo los productos envasados con alto contenido calórico y nunca se salió de su machote.

La morenista que al parecer era apoyada por alguien al otro lado del celular, que notó el comunicador, señaló que toda la comida chatarra se podrá seguir vendiendo en las tiendas pero será responsabilidad de los padres si los compran o no.

El comunicador le sostuvo a la diputada que realmente no sabía lo que acababan de aprobar, ya que podría haber multas contra una tienda.

También le comentó que entonces porqué no prohibían las tlayudas que están hechas con asiento de puerco, con mucha grasa o los tacos. López Domínguez no supo que decir.

Y según ella no habrá sanciones penales solo castigos administrativas, como multas o clausuras.

“En las tiendas no solo venden esto, también se venden otros productos, es una medida de prevención, y con esta ley estamos protegiendo la salud de los menores”, aunque se le olvida que los dulces regionales son hechos con harina y manteca o bien los aceites que se utilizan en la preparación de la comida oaxaqueña.

Ante las afectaciones por esta ley presentada por los empresarios y dueños de tiendas, la legisladora sostuvo que esto era un falso debate, “el pueblo es sabio, sabemos esta situación que estamos pasando con el Covid-19 y los malos hábitos, tenemos altos índices de mortalidad por enfermedades como la diabetes, por eso estamos previniendo”.

Luis Cárdenas, de manera directa le expuso: “Creo que usted ha fregado a muchas familias con esta legislación, ¿no cree usted que el ejercicio ayude más que el prohibir?, ¿Donde queda la libertad de comprar o comer lo que a uno se le pegue la gana?.

Domínguez emudeció, aunque recordó que a ella cuando era pequeña su madre la mandaba a la tiendita a comprar alguna golosina o un refresco, algo que al parecer ya no lo toma en cuenta.

Resaltó también que cuentan con el apoyo total del subsecretario de Salud Hugo López Gatell quien ha sido cuestionado por su apoyo de la empresa Bloomberg quien le ha financiado parte de su carrera, con tal de pronunciarse en contra de la industria refresquera.

Aquí, la legisladora por Xoxo solo repitió la cantaleta que utilizó durante toda la entrevista.

