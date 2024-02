Difusión de datos personales de periodista del NYT no fue un error “y lo volvería a hacer”, afirma AMLO (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la difusión de datos personales de la jefa de la corresponsalía del New York Time, Natalie Kitroeff, haya sido un error e incluso afirmó que lo volverá hacer si está de por medio la dignidad del Presidente.

Cuestionado sobre la violación que hizo a la ley de protección de datos personales respondió que encima de esta “está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento un país, represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral”.

“No va a venir cualquier gente, que porque es el New York Times y nos va a poner en el banquillo de los acusados, eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no porque somos autoridad legal, legítimamente surgida, surgida de un movimiento democrático”, afirmó el mandatario.

Sostuvo que tampoco se pone en riesgo la integridad física de Kitroeff, “no pasa nada, absolutamente nada (…) y si se siente en riesgo, que cambie su número”.

López Obrador aprovechó los cuestionamientos para lanzarse en contra de “medios conservadores que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

“Porque ustedes, Univisión, de inmediato cuestionaron eso, pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen.

No (fue un error la difusión del número personal) porque este es un espacio público y aplicando un principio de la transparencia. No (pone en riesgo a la corresponsal), no pasa nada, no pasa absolutamente nada”, dijo.

El mandatario continuó su diatriba hacia los medios de comunicación a los que tachó de tenaces desinformadores y de ser los más tenaces manipuladores.

“Ustedes, quienes hacen un periodismo, diría faccioso, que nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados, no de hacer un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder político y económico… Univisión, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el Reforma, que aquí es el preferido, o el más importante vocero del bloque conservador.

“A ustedes les da mucho ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada, ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”, fustigó el mandatario.

Reclamó de nuevo que el New York Times le haya calumniado y le acuse a él y a su familia de estar vinculados con el narcotráfico sin pruebas.

Preguntó quién va a reparar el daño hecho a sus hijos, que cuando busquen sus nombres salga que recibieron dinero del narcotráfico.

“Ya bájenle una rayita a su prepotencia”, exigió el presidente a la reportera de Univisión, quien lo cuestionó por la difusión de datos personales de periodistas y el asesinato de estos.

24 Horas

