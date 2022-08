Dictan prisión preventiva a Murillo Karam; “se derrotó la presunción de inocencia”, dice (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. “Se derrotó la presunción de inocencia”, así reaccionó un Jesús Murillo Karam cansado y cabizbajo, luego de que el juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia le dictó anoche prisión preventiva justificada, tras ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

De esta manera, Murillo Karam permanecerá preso en el Reclusorio Norte hasta el próximo miércoles en el que Fuerte Tapia determinará si lo vincula a proceso por los mencionados delitos de los que fue acusado.

Tras una larga audiencia de 12 horas, el juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido a que considero que Murillo Karam cuenta con los medios económicos y con una red de amistades, debido a los cargos públicos de alto nivel que ocupó , para sustraerse de la justicia.

Situación jurídica de Murillo Karam se decide hasta el miércoles 24 de agosto

“Es la única medida que va a garantizar que no se obstaculice el procedimiento judicial y que no se ponga en riesgo a las víctimas del caso Ayotzinapa”, señaló el juez quien pidió a Murillo Karam evitar hacer declaraciones de este tipo ya que aún no es declarado culpable de los delitos que se le imputan.

Y añadió: No se puede dejar de observar la trascendencia del caso que se trata de la desaparición de 43 personas, conocido al menos en México, que ha ocasionado múltiples indagatorias, por lo tanto no se puede adoptar un riesgo procesal innecesario en una investigación de interés público y de alto perfil”.

Ataviado con un chamarra azul y un pantalón negro, Jesús Murillo Karam se reservó su derecho a declarar; sin embargo durante la audiencia soltó algunas frases como que “no he desayunado” y “hablo tan mal que no le doy confianza a mis abogados”.

Y cuando su defensa anunció que se apegaría a la ampliación del término constitucional, lo que significa que solicitó 144 horas para presentar pruebas de descargo, el extitular de la entonces PGR, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, señaló que necesitaba tiempo para presentar documentos que posee para revertir las acusaciones en su contra por la supuesta comisión de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

En la formulación de imputación, la Fiscalía General de la República acusó a Murillo Karam de “fraguar premeditadamente” y de manera dolosa la llamada verdad histórica en el caso Ayotzinapa y para ello realizaron una reunión de alto nivel en la que participaron él, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, el hoy secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

El juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien preside la audiencia inicial de Jesús Murillo Karam en la sala número dos, dió un hora a la defensa del extitular de la PGR para que revise la carpeta de investigación que la FGR inició en su contra por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y obstrucción de la justicia.

Video. ¡Estamos parando el tráfico!: Esto dijo Murillo Karam en el momento exacto de su detención

Por lo que, transcurridos 15 minutos de iniciada la comparecencia en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, el juzgador decretó un receso para que los abogados defensores de Murillo Karam, Antonio López Ramírez, Elba Marina Vázquez Mendoza y José Xavier López García conozcan el expediente bajo la causa penal 307/2022 del que, acusaron, apenas esta mañana el Ministerio Público Federal les corrió traslado.

Como parte de su estrategia de acusación, los fiscales de la FGR, Lidia Bustamante y Sergio Navarro presentarán testimonios de padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En tanto, que la abogada de oficio, Daniela, Aguirre, coadyuvante de los fiscales, presentará a víctimas sobrevivientes de tortura con la que supuestamente se construyó la llamada “Verdad Histórica”.

En los primeros minutos de la audiencia, el juez Fuerte Tapia pidió a los fiscales conducirse con claridad y les impuso una medida de apremio consistente en una sanción económica equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización, ya que las víctimas indirectas, es decir un grupo de padres de los normalistas, no contaban con asesoría jurídica.

Al momento de su primera intervención, Jesús Murillo Karam se identificó con voz baja y se le veía cabizbajo.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló durante la audiencia inicial de Jesús Murillo Karam que cuando fue procurador de la República, tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, celebró “cónclaves” con altos mandos de la Secretaria de Marina y la Policía Federal, entre ellos el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien en ese entonces era comisionado de la corporación policiaca en Guerrero.

Información de:El Universal

