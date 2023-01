Diciembre le gustó para reflexionar; aseguró Ricardo Monreal (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de enero. Tras asegurar que mantiene su postura de competir por la presidencia de la República y estar en las boletas en 2024, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que diciembre fue un mes en el que reflexionó y terminó un libro al que titulará: “Errar es de humanos, corregir es política”.

“Estoy tranquilo. Diciembre me sirvió para reflexionar. Estoy muy sereno, muy claro en lo que está pasando en el país, no estoy alejado de la realidad, de los problemas que tiene nuestra nación, de los avances que ha tenido en la transición política”, declaró.

Monreal Ávila afirmó que su futuro “está determinado por el pueblo, por la gente, no he cambiado de opinión, sigo en el sueño y en mi lucha real de estar en las boletas en el 2024”.

E insistió en que “estos días de diciembre afianzaron más mi convicción de que México necesita continuar con el proceso de transición política y de profundizar la vida democrática y el cambio de régimen”.