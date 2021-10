Dice Murat que problemas de la capital oaxaqueña competen al presidente municipal; evita ahondar sobre Pandora Papers (15:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, declaró que los baches, la basura y el ambulantaje son competencia de los municipios, por lo que ante estos problemas los oaxaqueños tenían que reflexionar sobre cuál es la ruta que quieren para Oaxaca.

En entrevista, durante el abanderamiento de la delegación de paralímpicos Conade 2021, el Mandatario aseguró que al presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, se le entregaron 20 millones de pesos, “pero hasta el momento ni él ni el cabildo han tenido la capacidad para ponerse de acuerdo y bajar ese recurso”.

Ante los bloqueos que han padecido los oaxaqueños por parte del Sindicato 3 de Marzo, sostuvo que él no podía tomar decisiones que no le competen.

“Puedo coadyuvar a que se faciliten las soluciones y el diálogo y eso es lo que reitero hoy”, subrayó.

Insistió que si el edil morenista y los sindicalizados no se ponían de acuerdo eso ya no era facultad del Estado, “por eso los oaxaqueños deben de analizar que tipo de autoridades quieren y si no les gusta el día que haya una elección votar a favor de lo que ellos consideran que es mejor”.

Manifestó que si Morena no le ha cumplido a la ciudadanía eso lo tendrá que decidir la ciudadanía, “yo doy la cara y para mí lo más importante es la paz y lo que hemos logrado, el edil nos pidió tiempo para que se ponga de acuerdo con el Cabildo y puedan bajar los recursos que son tan necesarios para Oaxaca”.

Sobre los Pandora Papers, -11,9 millones de documentos filtrados de 14 despachos de abogados especializados en crear sociedades en paraísos fiscales- en los que se señala al secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, Murat Hinojosa se limitó a comentar que ya se había dado una respuesta institucional “y esa es a la que nosotros estamos apegados”.

Puntualizó además que todo lo relacionado al tema de salud se hará a través de comunicados conjuntos con la Sección 35.

