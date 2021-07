Día de las Madres impulsa las remesas y logran nuevo récord (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de julio. Las remesas enviadas por los connacionales al país durante mayo totalizaron en 4 mil 514 millones de dólares, monto que significó un nuevo récord histórico al ser el más alto que se haya registrado en un mismo mes desde 1995, año en el que se comenzó a hacer este registro, informó el Banco de México (Banxico).

Aunado a esto, las cifras del banco central mostraron que lo captado en mayo fue superior en 31% con respecto al mismo mes del año anterior, cuando el total de remesas fue de 3 mil 445 millones de dólares.

De acuerdo con analistas financieros, el mes de mayo es considerado el de mayor recepción de remesas cada año, debido a la celebración del día de las madres, pero este año rebasó las expectativas de lo que pensaba lograr con los envíos de los connacionales.

Y es que si se acomodaran los montos captados por mes en lo que va de este 2021, el listado estaría encabezado por mayo, seguido de marzo con 4 mil 157 millones de dólares, continuado por la cifra de abril que fue 4 mil 048 millones de dólares.

En tanto, las remesas continúan incrementándose conforme pasa el tiempo, ya que el total de remesas enviadas de enero a mayo de 2021 fue superior por 3 mil 425.68 millones de dólares en comparación con lo captado en el igual periodo de 2020.

De acuerdo con cifras del banco central, en los primeros cinco meses de este año se han enviado 19 mil 178 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra fue de 15 mil 752.67 millones de dólares.

Según el Banxico, las transferencias electrónicas fueron el método de envío de dinero preferido por los connacionales, ya que éstas crecieron en la perspectiva anual de enero a mayo 22.16%.

En tanto, la remesa promedio captada en mayo fue de 366 dólares, monto mayor que el recibido en abril de 375 dólares.

Y AMLO AGRADECE A LOS “PAISANOS”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el envío de remesas de los migrantes radicados en Estados Unidos y dijo que evitaron una crisis de consumo en el país.

“Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo. Gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos”, dijo.

Durante el acto, resaltó el máximo histórico del envío de remesas durante mayo. “Gracias, gracias, muchas gracias, paisanas y paisanos”.

ENVÍO DE DINERO LE SIRVIÓ PARA COMPRAR FLORES Y COMIDA

Martha Rodríguez recibió más de 4 mil pesos de remesas por parte de su hermano Arturo, envío que tenía el objetivo de que se le pudiera comprar a su mamá unas flores y los ingredientes de la comida con la que celebraron el Día de las Madres. “Con lo que mi hermano me envío y lo que acompleté, pudimos festejar a mi madre”.

DOÑA LUPE TUVO LA MECEDORA QUE NECESITABA PARA VER TELENOVELAS

Doña Lupe, como la conocen sus familiares, celebró el 10 de Mayo con el pozole que le gusta y su regalo: una mecedora que pidió a sus hijos para ver sus telenovelas. “Mis hijos me regalaron la mecedora, se las pedí porque luego me canso al ver mis novelas en la silla dura. Aunque mi hijo mayor no está, mandó dinero”.

SIN EL “PATO” PERO CON EL LUJO DE CARNES Y HASTA VINOS

Para la familia Linares, el envío de las remesas sirvió para celebrar el Día de las Madres en un restaurante donde comieron cortes de carne y hasta un vino de mesa. “Nos dimos un lujito para convivir con mi mamá, extrañamos al “Pato”, como le decimos a mi hermano pequeño, pero gracias a él tuvimos este regalo”, dijo Lorena.

24 Horas

