Develarán placa en memoria a personas fallecidas por Covid-19 en Tlaxiaco (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de león, Oax. 16 de octubre. La sindica hacendaria, Mariela Araceli Pérez Ramírez, compartió que como Ayuntamiento de Tlaxiaco el 2 de noviembre develarán una placa que se colocará en el panteón municipal, en homenaje a las personas que fallecieron a causa de Covid-19.

Indicó que en la lámina aparecerán los nombres y apellidos de las personas que fallecieron a causa del virus, cuyos restos óseos se encuentran sepultados en el panteón de Tlaxiaco.

Agregó que también de aquellas personas que murieron durante la pandemia, y no precisamente de Covid-19, que no fueron despedidas como se acostumbra, por las medidas de higiene que se decretaron para evitar más contagios.

“Es por eso que esta actividad busca honrar, venerar que estos momentos se puedan llevar de una manera solemne, se le dé la importancia, este momento que no vivieron y que pueda hacer, de manera en comunidad, y sobre todo tengamos a bien, poder realizar un acto memorial hacia ellos”, agregó.

Refirió que las personas interesadas pueden proporcionar los datos de su familiar fallecido, nombres y apellidos, además de copia de acta de defunción, así como una foto de la identificación oficial de la persona que envía, a los números telefónicos 9531099784 o al 953 1570154, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, teniendo como fecha límite hasta el 20 de octubre.

Pérez Ramírez abundó que también puede acudir a dejar los datos y documentación solicitada la oficina de la Sindicatura Hacendaria, ubicada a un costado de la explanada municipal, en la segunda puerta del palacio municipal de Tlaxiaco, en donde les explicaran más sobre la actividad.

“Comentarte que la inauguración será el 2 de noviembre, se va hacer una misa, estamos platicando aún con el párroco de nuestro templo, para podamos hacer en conjunto esta actividad. Aún está por definirse el horario, pero quedaría el 2 de noviembre”, sostuvo.

Aclaró que la placa y celebración eucarística, fue una iniciativa del presidente municipal de Tlaxiaco, Jorge Octavio Hernández Martínez, quien pasó por un momento de estos, además de que luchó para prevalecer en esta vida terrenal.

