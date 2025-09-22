Develan escultura de bronce de Claudio Jerónimo López en Silacayoapilla (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 22 de septiembre. En reconocimiento de los integrantes del primer Taller de Alfarería de San Jerónimo Silacayoapilla, espacio donde Claudio Jerónimo López inició su labor como ceramista, fue develada la mañana del sábado una escultura en bronce, creada por el artista mixteco. Con la obra, el también alfarero honra la memoria de quienes abrieron el camino de esta arte en dicho municipio.

El ceramista Claudio Jerónimo López, indicó que en la escultura se inmortaliza parte de lo que vivió desde su niñez hasta la adolescencia, en su tierra natal San Jerónimo Silacayoapilla.

“Es un escarabajo sobre un panal, significa abundancia de algún momento, un momento de abundancia. La original es en cerámica alta temperatura, a esa original le saque molde para bronce. La obra tardó más de cinco años en poder hacer bronce”, indicó.

Señaló que la obra es también en memoria de sus padres, abuelos maternos y paternos, además de todos sus antepasados.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la presidenta municipal de San Jerónimo Silacayoapilla, Adela Yocelina Cedillo Martínez, quien reconoció el trabajo del ceramista.

“Damos las gracias al maestro ceramista Jerónimo, estamos infinitamente agradecidos con usted, por esta obra que usted hoy aporta al municipio, que es algo que quedará marcado pues para la historia de nuestro pueblo”, expresó.

Agradeció la presencia de los habitantes de los diferentes barrios, así como de las personas originarias de San Jerónimo Silacayoapilla, que radican en otros estados del país y en la unión americana, que acudieron al evento cultural.

Tras la develación, la munícipe recibió del maestro Claudio Jerónimo, el certificado de autenticidad de la obra, sin título, firmado por el ceramista, y avalado por el Taller Canela.

El también escultor recibió un reconocimiento por su trayectoria artística, de una integrante del Comité de Damas Pro Mejora, radicadas en la Ciudad de México.

La escultura de bronce que mide 150 centímetros de altura, por 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundidad, fue colocada en la parte norte del parque municipal de San Jerónimo Silacayoapilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir