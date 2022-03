Deudas que no aparecen en el Buró de Crédito (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. Quienes han tenido una tarjeta de crédito, o han pedido algún tipo de financiamiento (hipotecario, automotriz o servicios de telefonía móvil o TV de paga) aparecen registrados en el Buró de Crédito.

El Buró de Crédito es una institución que se encarga de recopilar la información crediticia tanto de las personas que van al corriente con sus pagos como de los deudores.

Lo ideal sería que aparecieran los pagos puntuales, sin embargo, la mayoría de las personas creen tener un mal historial crediticio.

Según datos de un sondeo que realizó en 2017 Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo, el 35.3 por ciento de los mexicanos consideran que su historial no es bueno por que no pagan a tiempo una tarjeta de crédito; 17.6 por ciento, por no pagar a tiempo un préstamo; 11.8 por ciento, por no pagar un plan de telefonía móvil y 5.9 por ciento, otras razones.

Deudas que no aparecen en el Buró

Aunque en el Buró de Crédito se registran todos los financiamientos o créditos que solicitas, existen algunas deudas que no aparecen en el historial. A continuación te decimos cuáles son.

Crédito de nómina: si solicitas un préstamo a la institución o empresa para la que laboras y te lo van descontando de tu salario nómina, la deuda no se verá reflejada en el historial crediticio.

Por supuesto, lo anterior es en caso de que la empresa no funciones como entidad crediticia y que no tenga relación alguna con el Buró de Crédito.

Préstamos de una casa de empeño: para solicitar un préstamo en una casa de empeño es necesario dejar algún bien como garantía, en caso de que no pagues, el adeudo no aparecerá en el Buró, ya que éstas no funcionan como una institución crediticia, por lo tanto no comparten ningún tipo de datos con las Sociedades de Información Crediticia (SIC).

Préstamos con familiares o amigos: si un familia o amigo te presta dinero y no le pagas, el adeudo no se verá reflejado en el historial, ya que se trata de personas físicas que no tienen relación o convenio con el Buró o Círculo de Crédito.

dineroenimagen.com

