Detienen a profesor pederasta en agravio de una niña en escuela primaria de la región Mixteca (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Como parte de la estrategia de cero tolerancia a delitos contra las niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificada como R.G.A., profesor de una escuela primaria ubicada en la región de la Mixteca, por el delito de pederastia agravada cometida en agravio de una menor de edad.

De acuerdo con la causa penal, los hechos sucedieron el 11 de febrero de 2025, cuando la víctima (una niña cuya identidad está reservada por ley) se encontraba en instalaciones de una escuela primaria ubicada en el municipio de Santos Reyes Yucuná, distrito de Huajuapan de León, cuando sufrió una agresión, conducta que, de acuerdo con el Código Penal Vigente en el Estado de Oaxaca, se configura como el delito de pederastia agravada.

Derivado de la denuncia presentada, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca- inició las investigaciones correspondientes, logrando ubicar y aprehender a R.G.A.

Tras la detención, R.G.A., fue presentado ante el Juez que lo requirió para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía del Estado de Oaxaca refrenda su compromiso de brindar una atención integral a las víctimas, especialmente cuando se trata de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes a efecto de garantizar el derecho a tener una vida libre de violencia.

