Detienen a Jorge Armando “N”, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de Jorge Armando “N” – alias “El licenciado” – autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1º noviembre.

En conferencia de prensa, el titular de la SSPC, García Harfuch, señaló que “El Licenciado” – quien fue aprendido por elementos del Gabinete de Seguridad este martes – es operador en Michoacán del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Con la información recabada fue localizado en la colonia centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía de Michoacán. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque”, apuntó Harfuch.

Según el reporte oficial, durante la detención de Jorge Armando “N”, alías “El Licenciado”, este portaba una arma de fuego corta, un cargador, una identificación, dos bolsa de droga:

2 equipos telefónicos

1 teléfono celular

1 bolsa con sustancia granulada de cristal

1 vehículo

Asimismo, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, informó que Grecia Quiroz – actual alcaldesa de Uruapan y esposa de Carlos Manzo – ya cuenta con seguridad por parte del Estado mexicano, misma que está salvaguardando su vida.

¿Hay más detenidos por el asesinato de Carlos Manzo?

Por otra parte, Omar García Hafuch, reveló que en la agresión a Carlos Manzo, habría participado Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, este último relacionado con un grupo criminal y quién recibía órdenes directas de “El Licenciado”.

Sin embargo, el pasado 10 de noviembre los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, fueron encontrados sin vida en la carretera Uruapan – Paracho, esto para impedir el avance de las investigaciones por parte de la autoridad.

“Al día siguiente fueron localizados, también sus equipos telefónicos. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo de mensajería en una aplicación, donde se planeó y coordinó la agresión contra el presidente municipal”, detalló.

En tanto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mencionó que Ramiro “N”, también fungía como instructor de armas en un grupo criminal, donde enseñaba a usar estas y en algunos casos sometía a los aprendices, cuando estos no cumplían las instrucciones.