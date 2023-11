Detienen a Javier Lazcano ex titular de SINFRA en el gobierno de Alejandro Murat (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. Esta tarde, en la Ciudad de México fue detenido Javier Lazcano Vargas, por el presunto delito de desvío de recursos destinados a diversas obras en la entidad.

De manera extraoficial, se menciona que la detención de uno de los más cercanos colaboradores del ahora ex gobernador y ex priista Alejandro Murat Hinojosa es por las obras no concluidas y defectuosas como Circuito Interior, Centro Cultural Álvaro Carrillo.

Además de la obra de ampliación a 8 carriles de avenida Símbolos Patrios, Centro de Convenciones de Huatulco, el cual ya ha sido utilizado por el actual Gobierno de Salomón Jara Cruz para llevar a cabo la XI edición de ATMEX (Adventure Travel México) en Huatulco.

A principios del año 2023, el pleno de la LXV Legislatura con 25 votos a favor aprobó iniciar investigaciones en contra del ahora detenido, quien fuera Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra).

Esto luego de que el gobernador Salomón Jara Cruz en su mensaje de toma de posesión denunciara la mala calidad en la obra pública ejecutadas Lazcano Vargas durante administración de Murat Hijonojosa.

Previo a la detención de Lazcano Vargas, en meses pasados fueron detenidos cuatro funcionarios de la dependencia a su cargo, ellos son: Leopoldo Gilberto López López; Director de Control y Evaluación de Obra Pública, Rubén César Mendoza Hernandez, Jefe de Infraestructura Urbana; Alejandro Cristóbal Canseco Antonio, Residente de Obra, así como el ex subsecretario, Manuel Meza Corres.

Javier Lazcano Vargas, es uno de los hombres más allegados al ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa, llegó al gobierno de Oaxaca, como Jefe de la Gubernatura, luego lo hizo director del General del Centro SCT Oaxaca, y más tarde, como titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial (SINFRA), cargo que ostentó hasta el último día de la Administración muratista.

