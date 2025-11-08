Detienen a exrector de la UAEM; lo acusan de desvío de recursos en la Estafa Maestra (20:30 h)

Morelos, 7 de noviembre. Jesús Alejandro “N”, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). fue detenido este viernes 7 de noviembre por su probable participación en el desvío de recursos, caso que fue conocido como la Estafa Maestra.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Registro Nacional de Detenciones, Jesús Alejandro “N” fue detenido mientras vestía playera tipo polo color azul, pantalón de mezclilla y calzado deportivo.

Cabe destacar que, Jesús Alejandro “N” se encontraba prófugo de la justicia desde 2021 y cuenta con una orden de aprehensión desde el 25 de marzo de 2021 con la causa penal JC/860/2017, según informó la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos por presuntamente estar relacionado con el desvío de recursos de la UAEM en la Estafa Maestra.

Foto: SSPC

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir