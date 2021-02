Detienen a ex funcionario de Cué, lo acusan de daño a erario municipal por casi 3 mdp (19:10 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Luego de evadir la acción de la justicia desde el año 2013 cuando junto con concejales y funcionarios del municipio de San Lorenzo Jamiltepec causaron un quebranto de casi 3 millones de pesos a las finanzas del Ayuntamiento, este día, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), detuvieron a Francisco F.M. ex funcionario estatal en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

En ese entonces el detenido se desempeñaba como jefe de Departamento de Participaciones Municipales de la Secretaría de Finanzas, cuando junto con el ex tesorero, ex síndico Procurador y el ex regidor de Hacienda, quebrantaron las finanzas del citado municipio por un monto de al menos dos millones 865 mil pesos.



La detención del ex funcionario estatal se dio esta mañana cuando elementos de la AEI dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, cuando circulaba sobre calles del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Tras su aseguramiento fue trasladado de inmediato a la región de la Costa para ponerlo a disposición del Juez que lo requirió, para responder a las acusaciones que se le imputan.

Con información y foto de: www.primeralinea.mx

