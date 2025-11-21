Detienen a escoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. Siete escoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado, fueron detenidos la mañana de este viernes 21 de noviembre durante un operativo en el que participaron fuerzas federales, entre ellos miembros del Ejército y de la Guardia Nacional.

Se trata de policías municipales que estaban a cargo de la seguridad del político, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas por orden de Ramón Ángel Álvarez, El R1, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en al menos cuatro municipios de Michoacán, de acuerdo con el avance de las investigaciones.

Operativo para detener a escoltas de Carlos Manzo. (Amanda Bautista)

Los elementos se encontraban en la Casa de la Cultura, ubicada en pleno centro de Uruapan, a unos metros de donde fue asesinado el presidente municipal por una célula que conformó Jorge Armando ‘N’, identificado como El Licenciado, quien presionó a los jóvenes sicarios para que mataran al político “a como diera lugar”.

Los elementos de las fuerzas federales cerraron las calles aledañas y cumplimentaron los mandatos judiciales. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, los siete policías que formaban parte de la seguridad de Carlos Manzo fueron detenidos por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión.

Los escoltas fueron subidos a diversas camionetas para trasladarlos al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, a fin de ser puestos a disposición del juez de control.

Hasta ahora no se han revelado las identidades de los escoltas que fueron detenidos como parte de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo

