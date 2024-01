Detienen a Edy C., ex director de la policía municipal de Xoxocotlán por conducir un vehículo robado (12:40 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de enero. El ex director de la Policía municipal y ex candidato de Santa Cruz Xoxocotlán, Edy C., fue detenido la tarde de ayer por conducir un coche con reporte de robo.

La aprehensión del también ex tesorero de Xoxocotlán se llevó a cabo en las riberas del río Salado en jurisdicción de San Antonio de la Cal.

Los Agentes Estatales de Investigación (AEI) lo abordaron alrededor de las 17:30 horas y al revisar la unidad Nissan Sentra la cual no portaba placas se percataron que contaba con reporte de robo desde 2008 en el Estado de México.

Por ello, los agentes aseguraron al conductor para presentarlo ante las autoridades correspondientes quien será quien determine su situación jurídica.

