Detienen a dos implicados en la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de noviembre. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” por su presunta participación en la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, ocurrida el pasado 27 de octubre en el municipio de Tultepec.
La mujer presenta cabello castaño oscuro trenzado, tez morena y vestía una chamarra beige al momento de su detención. Su presunto cómplice es un hombre con barba de candado, cabello corto, frente amplia y un lunar debajo del ojo izquierdo.
La desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis ha generado una profunda consternación en la Diócesis de Cuautitlán y entre los habitantes de Tultepec, quienes exigen justicia y el esclarecimiento total del caso.
