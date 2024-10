Determina Corte revisar reforma judicial (17:05 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. Con una mayoría de 8 votos contra 3, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que tiene la facultad de revisar y, en su caso, revertir, matizar o detener la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión, ante los argumentos de que viola la autonomía judicial y la división de poderes.

En la sesión de este jueves se revisó la propuesta de la Consulta a Trámite 4/2024 que elaboró el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a petición de personas magistradas y juzgadoras del Poder Judicial Federal, para revisar la reforma.

Esta postura fue secundada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien acusó que la Corte estaría pretendiendo eliminar una reforma constitucional, con un proceso administrativo.

El ministro ponente, González Alcántara Carrancá señaló que en otros procesos, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a quienes les puso nombre y apellido, propusieron revisar reformas constitucionales y nadie los acusó de golpistas.

“Nadie en ese momento los acusó de golpistas; lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo, el diálogo sano, el diálogo reflexivo, el diálogo constructivo, dentro de este Pleno”, afirmó el ministro Alcántara Carranca.

En contra del proyecto del ministro ponente votaron las ministras Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes argumentaron que la Corte no puede revisar una Reforma Judicial ya aprobada.

El ministro Javier Laynez Potisek les aclaró que sus argumentos son para el fondo del asunto, y no para resolver si se aceptaba la consulta solicitada por los trabajadores del Poder Judicial.

“Todos lo argumentos que he oído son de fondo, eso es precisamente, en su caso, una vez, lo que se turne a un ponente que prepare el proyecto, entonces podremos explayarnos en todo lo he escuchado aquí.

“Por lo tanto, no es el momento, no lo voy a rebatir en este momento, porque el proyecto no tiene que entrar en este momento, simplemente está diciendo, ante la pregunta de la ministra presidente, qué se hace con un escrito de esta naturaleza”, explicó Laynez Potisek.