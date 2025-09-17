Detenido por matar a balazos a un “lomito” en Tuxtepec (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. Por el delito de crueldad en su hipótesis de privación a la vida un animal vertebrado (perro), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de una persona del sexo masculino identificada como B.J.C.D., imputado por agredir con un arma de fuego a un perro para privarlo de la vida.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 05 de marzo de 2025, cuando ciudadanos alertaron sobre el hallazgo del cuerpo de un perro que habían sido privado de la vida con disparos de arma de fuego, se encontraba en el interior de un domicilio ubicado en la avenida Jesús Carranza, de la colonia Lázaro Cárdenas del Río de la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca.

La denuncia asentada en el expediente penal detalla que, el animal vertebrado conocido como “Lomito”, una vez privado de la vida, fue arrastrado y sacado a la calle por su agresor, hechos que son constitutivos del delito de crueldad animal.

Una vez que la FGEO tomó conocimiento del caso, inició las investigaciones ministeriales a través de la Unidad Operativa Especializada contra la Crueldad Animal y de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca que desplegaron un equipo multidisciplinario especializado, que permitió obtener los indicios para solicitar ante el juez la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por Agentes Estatales de Investigación (AEI).

Tras ser detenido, B.J.C.D. fue presentado ante la autoridad competente para su certificación médica y posteriormente su proceso legal correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia refrenda su compromiso de atender los casos de delitos cometidos en contra de animales vertebrados, acciones dentro de la estrategia integral de combate al fenómeno delictivo.

