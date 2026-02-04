Detectan autoridades en EE.UU. 28 dulces con arsénico (22:51 h)

Florida, 3 de febrero. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, informó a finales de enero que una investigación sobre dulces realizada en el estado reveló que más del 60% de los comestibles contenían arsénico, un metal pesado cuya ingesta es tóxica para el ser humano.

La investigación, realizada por el Departamento de Salud Estatal, analizó 46 productos de dulces de diez empresas para detectar metales pesados, se lee en un comunicado publicado por la oficina ejecutiva del gobernador.

Los resultados detectaron arsénico en 28 de los productos y motivaron “una evaluación más profunda de los posibles riesgos de exposición, especialmente para los niños”.

Entre los productos contaminados se encuentran algunos elaborados por marcas populares como Nestlé (KitKat), Mars, Hershey o Mondelez International, entre otros, según un listado proporcionado por la iniciativa estatal ‘Healthy Florida First‘.

El arsénico es un elemento químico que se encuentra en la naturaleza y es altamente tóxico en su forma inorgánica, que puede hallarse en el agua, arroz o cereales. En su forma orgánica puede contaminar a mariscos o pescados.

Esta investigación se produce semanas después de que las autoridades sanitarias detectaran niveles elevados de ciertos metales pesados, incluido arsénico, en 24 productos de fórmula infantil vendidos en internet o en tiendas por algunas de las marcas más populares.

‘Healthy Florida First‘ es una iniciativa de salud pública que fue lanzada a finales del año pasado por el estado de Florida para velar por la transparencia alimentaria y la rendición de cuentas de las empresas de productos de consumo.

Estos fueron los 28 productos en los que detectaron arsénico:

– 3 Musketeers (Mars) |

– Snickers(Mars)

– Original Skittles (Mars)

– Sour Patch Kids (Mondelez International) |

– Sour Patch Kids (Mondelez International) |

– Sour Patch Kids Watermelon (Mondelez International) |

– Swedish Fish (Mondelez International) |

– Dots (Tootsie Roll Industries) |

– Tootsie Fruit Chew Lime (Tootsie Roll Industries) |

– Tootsie Roll (Tootsie Roll Industries) |

– Tootsie Roll Vanilla (Tootsie Roll Industries) |

– Smart Sweets Caramel (Smart Sweets) |

– Smart Sweets Sweet Fish (Smart Sweets) |

– Black Forest Gummy Bears (Ferrara Candy Company) |

– Laffy Taffy Banana (Ferrara Candy Company) |

– Nerds Grape (Ferrara Candy Company) |

– Nerds Strawberry (Ferrara Candy Company) |

– Nerds Gummy Cluster (Ferrara Candy Company) |

– SweeTarts Original (Ferrara Candy Company) |

– SweeTarts Rope (Ferrara Candy Company) |

– Trolli Sour Bite Crawlers (Ferrara Candy Company) |

– Hershey’s Cookies ‘N’ Creme (The Hershey Company) |

– Jolly Rancher Hard Candy Sour Apple (The Hershey Company) |

– Jolly Rancher Hard Candy Strawberry (The Hershey Company) |

– Twizzlers Strawberry (The Hershey Company) |

– Twizzlers Cherry (The Hershey Company) |

– Twizzlers Watermelon (The Hershey Company) |

– Kit Kat (Nestlé) |

Además de la lista de productos, salubridad dio a conocer porciones “seguras aproximadas” de consumo anual de estos productos, por lo que, según sus estimaciones, una cantidad menor no debería representar riesgos de cáncer, entre otras enfermedades.