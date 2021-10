Detecta SSPO placas y papeles falsos en operativos viales en Huajuapan (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 12 de octubre. El secretario de seguridad pública en Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárraga, informó que se han detectado placas y papeles falsos en los operativos que realizan los elementos de la Policía Vial Estatal en la ciudad de Huajuapan.

“Revisen a sus gestores vehiculares, porque muchos para emplacar y otros trámites, lo hacen con papeles falsos o documentos que no están debidamente regularizados. Fundamentalmente los gestores les facilitan estas situaciones”, agregó.

Al ser cuestionado sobre las denuncias de diversos motociclistas sobre el cobro alto de pago de multas y sanciones, los exhortó a cumplir con el reglamento, y si alguien ya lo hizo y continúan molestando, sin fundamento, el mismo como titular de seguridad pública en Oaxaca procederá contra él o los elementos como corresponde.

Díaz Escárraga reveló que muchos vehículos que aparentemente están regularizados, se ha descubierto que tiene documentos con inconsistencias, falsos o son ilegales.

“Hemos detenido en lo que va del año 26 automóviles robados, esto a través de los operativos, de este número, once son motocicletas robadas y los demás son vehículos. Si no hiciéramos estos operativos, no podríamos estar detectando vehículos hurtados”, recalcó.

Aseguró que las anomalías se han detectado en los diversos operativos que realizan los elementos de la Policía Vial Estatal, los cuales en algunas ocasiones los hacen con el apoyo de otras corporaciones policiales.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Oaxaca (SSPO), Heliodoro Díaz Escárraga, otorgó dicha declaración al acudir como invitado al Foro de Seguridad Pública y Protección Civil, que organizó este lunes 11 de octubre, el Ayuntamiento electo de Huajuapan, en donde emitió su mensaje y después clausuró el evento.

