Detecta IMSS 957 muertes por COVID que no habían sido reportadas (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de junio. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectó que 957 personas murieron a causa del COVID-19 antes del 10 de junio, pero que, sin embargo, no habían sido reportadas por lo que no aparecen en los registros de la Secretaria de Salud, informó Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del instituto.

Estos pacientes serán incorporados a la contabilidad de muertes ocasionadas por el coronavirus en México, además, detalló que no aparecían tampoco como sospechosas en el conteo oficial ya que no fueron reportadas al carecer de “Certificado de defunción digital”.

Borja Aburto señaló que las muertes de estas personas se produjeron fuera de hospitales, en las casas de los pacientes, en el traslado a un centro hospitalario, o incluso en unidades de medicina familiar, pero sólo se registraron como muertes sospechosas.

“Nosotros no queremos registrar casos COVID que no lo sean, pero tampoco queremos dejar fuera un caso que sí lo sea”, señaló el director de Prestaciones Médicas del IMSS.

Dijo que las muertes de estas personas no se habían notificado porque no existía un certificado de defunción claro que explicara la causa como COVID.

Señaló que los casos registrados antes del 10 de junio se consideran rezagos y los que ocurrieron después, entran en la contabilidad que presenta cada noche el subsecretario Hugo López-Gatell.

La falta de un certificado de defunción se justificó con el argumento de que un paciente puede presentar un caso leve de la enfermedad, es decir se le considera ambulatorio, regresó a su casa, se agravó y murió, también pueden ser casos en los que el mismo paciente decidió no asistir al hospital o incluso que murió en el trayecto o cuando era atendido por una unidad de medicina familiar que no es un hospital COVID y a muchos no se les practicó el examen, y a otros se les realizó la prueba pero los resultados tardaron mucho, o fueron realizados con privados, pero no se tuvo la información con oportunidad.

Hugo Borja prometió que el IMSS ahora sí se pondrá al corriente con el registro de casos sospechosos para no falsear la información presentada. Pero aclaró que “no todos los días se confirman las defunciones ocurridas en ese mismo día.

De estas 957 defunciones y que ya vamos a reportar, hay una parte que son de la semana anterior, todas las demás son rezagadas ¿qué impacto tiene sobre la curva de defunciones?, lo importante es que como lo habíamos reportado la curva no se modifica y tiene la misma forma y se deben colocar en la fecha en que ocurrieron y no cuando se confirmaron las muertes”, concluyó el funcionario del IMSS.

