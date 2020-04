Desviar la atención para ocultar la realidad: Dimas Romero González (16:45 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de abril. “Partidos y organizaciones se olvidan de su gente”, reza el encabezado de una nota en el Diario El Imparcial, firmada por Carlos A. Hernández en la edición de hoy, 29 de abril. En ella se lanza una lista de calumnias en contra del Movimiento Antorchista de Oaxaca, sin la menor intención de probar sus afirmaciones, razón por la cual, nos vemos en la necesidad de responder con oportunidad y contundencia.

El Movimiento Antorchista representa en el país una filiación de poco más de 2 millones de mexicanos humildes con muchas carencias y necesidades. Debido a la contingencia nacional, limitamos la convocatoria masiva de nuestra organización, para proteger a la gente de posibles contagios de Covid-19, pero nuestra lucha no se acabó, porque no se ha acabado la insultante desigualdad social que reina y se expande como el mismo virus que hoy nos tiene enclaustrados. El confinamiento ha empeorado las condiciones de vida de los sectores más vulnerables del país, muchos de los cuales ya vivían al día y hoy no encuentran paliativo alguno para mitigar el hambre que se ha instalado en sus hogares. Es por ello que nuestra lucha migró a las redes sociales.

Nuestra organización ha hecho varios pronunciamientos nacionales exigiendo al gobierno federal y a los gobiernos estatales, la urgente instrumentación de un Programa Nacional de Alimentos que se otorgue a todos los mexicanos que hoy por hoy no tienen cómo llevar comida a sus hogares, sin distingo de filiación política, y que sean entregadas por las estructuras de los gobiernos en cuestión. Hemos demostrado con testimonios a nivel nacional, con fotos, videos cartas y declaraciones, que existen millones de mexicanos humildes que han quedado a su suerte, sin posibilidades de salir a ganarse el pan de cada día y en un abandono absoluto; y lejos de encontrar en los distintos niveles de gobierno la humana sensibilidad que exige la difícil situación nacional, recibimos el ataque artero del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y que ahora replican seudo periodistas que hace como dicen en mi pueblo, como los perros de rancho: solo el primero sabe por qué ladró.

Entendemos perfectamente que el panfleto de Carlos A. Hernández es la respuesta de quienes ven su imagen puesta al desnudo, por nuestra exigencia. Pero todo el que está dispuesto a enlodar su imagen prestando su nombre para calumniar, a cambio de unos cuantos pesos, debe saber que atacar sin pruebas a más de dos millones de mexicanos, no dejará a los ofendidos con los brazos cruzados. Desde la tribuna pública demandamos a este periodista que presente las pruebas de cada una de las falsas acusaciones que lanza en contra de nuestra organización o que ofrezca una disculpa pública por difamación.

En la nota a la que hago referencia, este mercenario de la palabra afirma que los antorchistas recibimos millones de pesos con cargo al erario público, a la vez que enlista el recurso que reciben los partidos políticos en el estado. Esta acusación falaz, de la que no se presenta más prueba que la excitada imaginación de Hernández, coloca en un dilema a sus empleadores, pues de ser cierto, debe aceptarse que los funcionarios entregan recursos a las organizaciones directamente. El gobierno del estado y los funcionarios aludidos tendrían que responder a esas afirmaciones que exhiben el uso del recurso público como canonjía; por nuestra parte, exigimos que Carlos A. Hernández demuestre que cualquiera de los representantes del antorchismo oaxaqueño hemos recibido un solo peso del erario y de qué funcionario público para hacer afirmaciones calumniosas como lo afirma su publicación.

En ese mismo panfleto nos acusa de no realizar ninguna acción en favor de nuestros militantes o la ciudadanía en este momento crítico de la pandemia; asegura que hemos salido a pedir la liberación de recursos públicos para obras y proyectos productivos, sin que se sepa hasta el momento de apoyos mediante despensas o alguna forma de aliviar la crisis de nuestros simpatizantes a quienes “movilizamos” para presionar a las autoridades. Este periodista desinformado, debería enterarse, primero, de que la imagen que coloca en su nota, corresponde a la movilización que realizamos el 14 de abril de los corrientes, en la que exigimos el programa alimenticio ya mencionado y no solo para los antorchistas, sino para todos los oaxaqueños en general que hoy sufren el doble yugo de la pandemia y la pobreza; segundo, que las organizaciones, facultadas por la Constitución Política de todos los mexicanos, como su nombre lo dice, organizan, articulan, solicitan a las autoridades, encabezando a grupos de la sociedad civil, y que no es a ellas a quien corresponde la entrega de recursos o apoyos, sino a las autoridades que administran los recursos que aportamos todos mediante el pago de impuestos. Sin notarlo, como lo notaría alguien con dos dedos de frente, con su ataque exhibe la verdadera molestia de quienes lo contratan, es decir, el que la gente esté participando en una intensa campaña de exigencia para que las autoridades empleen el dinero de todos los mexicanos para ayudarlos a sobrevivir en esta difícil pandemia.

El periodista retoma como el loro al que le exigen repetir lo que el dueño dice, el trillado y calumnioso ataque del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de que hay denuncias contra Antorcha Campesina ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de corrupción y defraudación fiscal, en nuestras más de 40 gasolineras, por presentar irregularidades. Al respecto diré que nuestra organización, desde hace casi dos años que empezaron estos ataques, ha sido objeto de investigación por todos los organismos competentes, mismo que no solo no han encontrado ninguna irregularidad, sino que han podido constatar que los negocios fundados por el Movimiento Antorchista operan bajo la normatividad vigente y en estricto apego a la ley, de otra manera, el gobierno federal ya hubiese tomado acciones en consecuencia, pues ganas y tiempo no han faltado. Por lo demás, en este país, a pesar de la 4T y su totalitario gobierno, en nuestra Carta Magna aún prevalece la presunción de inocencia y no se puede acusar culpable a nadie sin probar a plenitud cualquier acusación, situación que no han hecho los funcionarios de la 4T ni su ejército de calumniadores.

Podrán afirmar los que realizan prácticas semejantes, que por estar afiliados al PRI, recibimos algún recurso de ellos como partido, pero eso no ha sucedido jamás y miente cualquiera que afirme lo contrario. Nuestra labor siempre ha consistido en la gestoría de obras y servicios para los más vulnerables y así lo demuestra la historia de nuestra organización. Pueden especular cuanto se les antoje, sin embargo, nuestra organización, que ha salido avante siempre, gracias a la rectitud y probada calidad moral de todos sus dirigentes, encabezados por nuestro secretario general, el Ing. Aquiles Córdova Morán, se ampara nuevamente en el principio legal que establece que todo aquel que lanza alguna acusación, está obligado a probarla. No se use entonces el ataque como respuesta a la urgente petición que hace la ciudadanía a través nuestro. Sostenemos nuestra demanda del plan alimentario para todos los oaxaqueños humildes y vulnerables, o ellos recordarán esta indolencia cuando regresen a verlos en próximas campañas electorales. Sea

