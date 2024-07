Destructores del PRI al desnudo: Víctor Sánchez Baños (17:30 h)

Lunes 9 de julio del 2024

· La política, arte de la traición

· Alito, única opción para el PRI

· Estos “Dinos” no podrían salvarlo:

· Dulce, Ochoa, Bety, Manlio

· Por qué fracasan insurrectos

· La oposición, solo epistolar

· Delegados apoyan a Marko

· BMV premia a Arca Continental

Da miedo pensar que hay tantas cosas fuera de nuestro control.

Woody Allen (1935-?) Actor, director y escritor estadounidense.

Hay una grave crisis de partidos en el país. Con un partido hegemónico, Morena, con más del 70% de las posiciones de poder y dinero, la oposición está a punto de ser únicamente testimonial.

El Ejecutivo, humilla a esa oposición y la usa como objeto distractor de los verdaderos problemas del país, de las trampas y golpes constitucionales a espaldas del Pueblo Sabio.

La oposición en México es del Diario de los Debates en el Congreso, donde solo oyen a las minorías, pero no las escuchan. Es epistolar y de discursos.

Por ello, es fundamental fortalecer a la oposición y que el gobierno izquierdista de Morena, la tenga como un contrapeso. Eso es democracia.

Un pilar de esa oposición es, sin duda alguna el PRI. Voltear a ver su 24 Asamblea Nacional, de ayer, obliga al análisis de fondo al sistema de partidos.

Exdirigentes de ese partido, como expresidentes del CEN y exgobernadores pretendieron sabotear el máximo órgano de decisiones. Ahí determinaron los 3 mil delegados priistas, que las dirigencias estatales y a nivel nacional, puedan reelegirse hasta por 2 periodos. Esto le da la posibilidad al actual líder Alejandro Moreno, a permanecen en el liderazgo hasta el 2032.

Pero revisemos los “por qués” de la oposición de aquellas personalidades priistas, que por cierto no han pagado sus cuotas y por ello, no tienen derecho a “cuestionar” o a negarse a a este procedimiento. En un análisis escrupuloso rigor académico, el liderazgo de Alejandro Moreno al frente del PRI, se consolida como una oposición que le da miedo a AMLO, quien usa a gobernadores morenista como la de Campeche, Layda Sansores, para perseguirlo. Todo fue un auténtico fracaso.

Primero, quiénes son sus opositores como los expresidentes como Pedro Joaquín, Enrique Ochoa, Dulce María Saura, Claudia Ruiz Massieu o el santón de la política, Manlio Fabio Beltrones, o los exgobernadores Arturo Montiel, Miguel Osorio, Reyes Baeza, Francisco Labastida, entre otros que pretendieron cuestionar a Alito, no lograron más que algo de presencia mediática.

Además, todos tienen varios denominadores comunes:

Nunca han participado en un proceso electoral; no pagaron sus cuotas partidistas; en el Congreso siempre han ido como plurinominales; nunca han buscado el voto casa por casa o cara a cara; no han repartido un volante; no son reverenciados por la actual dirigencia del tricolor; muchos han traicionado a ese partido y, lo más grave es que tienen pecados carnales cuyas pruebas las tiene el gobierno de Morena.

Segundo, el objetivo de estos “personajes”, aunado a otros exgobernadores que se quitaron las máscaras y forman parte de Morena o, por lo menos se ponen de tapete ante López Obrador para tener fuero o una chamba. Ahí están los casos de Alejandro Murat, Enrique Peña, Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Héctor Astudillo, Miguel Ángel Núñez Soto, Omar Fayad, entre otros, es hacer el trabajo sucio para tomar el control del PRI y servir las instrucciones del oficialismo. De López Obrador, pues.

No hay la menor duda que un trabajo excelente, no da espacio a reclamaciones. La asamblea, no fue como esperaban sus detractores, quienes no asistieron a dicho evento en el CEN del PRI. Alito, no se reeligió ayer en la Asamblea, aunque le dieron la opción, pero hizo un impecable trabajo de organización partidista en 5 mil asambleas en todo el país y deja las bases para que la asamblea refunde a ese partido.

Por ello es una asamblea totalmente legal. Los militantes con los que tienen la última palabra y quedó claro el liderazgo de Alito, con un manejo escrupulosamente apegado a estatutos.

Se apreció que su liderazgo con la militancia es innegable y lo convierte en el único opositor real ante la aplastadora presencia del oficialismo del partido de López Obrador, Morena.

¿Qué es lo que buscan los detractores de Alito?

Poner al PRI al servicio de Presidencia de la República; buscan tomar el control de un partido que, ellos mismos, dicen que están en ruinas; atraer simpatías a cambio de impunidad.

La corrupción como instrumento de control que sabe aplicar a la perfección el gobierno de la 4T.

PODEROSOS CABALLEROS

MARKO

En la otra casa del vecindario, el líder del PAN Marko Cortés, recibió el apoyo incondicional de los 32 dirigentes estatales. Enfatizaron mantener la unidad. Como en el caso del PRI, si aniquilan a la oposición, acaban con el último resquicio de contrapesos al gobierno federal.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

ARCA CONTINENTAL

Bajo el liderazgo de Arturo Gutiérrez, Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, fue reconocida con el premio al “Mejor Total Score en México CSA 2023” durante el “Foro de Emisoras” organizado por la Bolsa Mexicana de Valores, por su destacada participación en el mercado de valores durante el año 2023.

