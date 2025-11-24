Destapan que escolta de Manzo ejecutó al agresor con la misma arma usada para matar al alcalde (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. El caso del exalcalde de Uruapan sigue dando de qué hablar, y es que tras días de investigación, se han revelado los presuntos involucrados a la muerte de Carlos Manzo.

Al momento, La Fiscalía de Michoacán investiga a la escolta de Manzo, esto por uso excesivo de la fuerza.

El escolta identificado como Demetrio “N” disparó contra Víctor Manuel “N”, el joven de 17 años que asesinó a Manzo cuando ya estaba sometido y esposado.

Escoltas de Carlos Manzo en investigación tras la muerte de Víctor Manuel N

De acuerdo con peritajes, el disparo fue a corta distancia entre 10 y 30 cm, y fue con la misma arma que usó el agresor para matar al alcalde.

Según testigos, los paramédicos no pudieron acercarse a auxiliar al joven porque los escoltas no se los permitieron.

Y es que, en la audiencia la Fiscalía presentó evidencia pericial y documental para sustentar que la muerte del agresor podría haber sido una ejecución extrajudicial.

Ante este hecho, durante una conferencia dirigida por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, anunció que se dictó prisión preventiva para los escoltas implicados, así como tmabién para Jorge Armando “N”, alias “El licenciado”, señalado como el autor intelectual de la muerte de Manzo.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que las líneas de investigación estarán abiertas ante todos los sentidos, inclusive por la falla de seguridad al alcalde, caso que ahora está en proceso de investigación.

Según Bedolla, los escoltas de Manzo fueron “elegidos por él mismo” y representaban su equipo más personal; además, había un segundo círculo de seguridad con elementos de la Guardia Nacional.

Dependiendo los resultados de la investigación, podría haber consecuencias legales para los policías involucrados, pues se plantean preguntas graves sobre la legalidad del uso de fuerza por parte de la escolta.